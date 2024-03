Theo thông tin từ VietNamNet, hồi tháng 3/2019, do chơi cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần, chồng chị Ngân tưới xăng đốt nhà để cả gia đình cùng quyên sinh. Bị lửa thiêu đốt, chị Ngân cố mở cửa cho hai con thoát ra ngoài. May mắn hai đứa trẻ an toàn, nhưng chị bị bỏng rất nặng toàn thân, trải qua tình trạng thập tử nhất sinh và hàng chục lần phẫu thuật, phải mang ngoại hình khuyết tật đến cuối đời.