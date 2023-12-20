Nguyễn Thị Thùy (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp) khai nhận khai nhận do mâu thuẫn với chồng nên đã đem con (mới sinh được khoảng 14 ngày) bỏ vào hộp nhựa thả xuống sông gần nhà rồi loan tin nạn nhân bị bắt cóc.

Dẫn theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 20/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thùy (SN 2000; ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé N.T.P. (SN 2023; con của Thuỳ).

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy tại cơ quan công an. - Ảnh: Người Lao Động

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19-12, Công an TP Cao Lãnh tiếp nhận tin báo của Thùy về việc con trai mình là bé P. bị mất tích khi đang ngủ tại nhà.

Ngay sau đó, lực lượng công an khẩn trương điều tra, xác minh, truy tìm. Đến sáng 20-12, lực lượng công an phát hiện 1 hộp nhựa dưới sông, bên trong có bé P. đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, qua công tác điều tra, có nhiều điểm nghi vấn, Công an TP Cao Lãnh đã tiến hành mời làm việc với Thùy. Ban đầu, đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường và đấu tranh, Thùy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hộp nhựa đối tượng bỏ thi thể cháu bé. - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Theo lời khai của Thùy, do mâu thuẫn với chồng nên đã đem con mới sinh được khoảng 14 ngày bỏ vào hộp nhựa, rồi đem bỏ dưới sông phía sau nhà. Sau đó, Thùy giả vờ nói với mọi người trong gia đình là cháu bị bắt cóc.

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