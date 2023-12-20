Người mẹ đem con bỏ vào hộp nhựa, thả xuống sông gần nhà rồi loan tin bị bắt cóc

Đời sống 20/12/2023 19:14

Nguyễn Thị Thùy (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp) khai nhận khai nhận do mâu thuẫn với chồng nên đã đem con (mới sinh được khoảng 14 ngày) bỏ vào hộp nhựa thả xuống sông gần nhà rồi loan tin nạn nhân bị bắt cóc.

Dẫn theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 20/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thùy (SN 2000; ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé N.T.P. (SN 2023; con của Thuỳ).

Người mẹ đem con bỏ vào hộp nhựa, thả xuống sông gần nhà rồi loan tin bị bắt cóc - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Thùy tại cơ quan công an. - Ảnh: Người Lao Động

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19-12, Công an TP Cao Lãnh tiếp nhận tin báo của Thùy về việc con trai mình là bé P. bị mất tích khi đang ngủ tại nhà.

Ngay sau đó, lực lượng công an khẩn trương điều tra, xác minh, truy tìm. Đến sáng 20-12, lực lượng công an phát hiện 1 hộp nhựa dưới sông, bên trong có bé P. đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, qua công tác điều tra, có nhiều điểm nghi vấn, Công an TP Cao Lãnh đã tiến hành mời làm việc với Thùy. Ban đầu, đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường và đấu tranh, Thùy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Người mẹ đem con bỏ vào hộp nhựa, thả xuống sông gần nhà rồi loan tin bị bắt cóc - Ảnh 2

Hộp nhựa đối tượng bỏ thi thể cháu bé. - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Theo lời khai của Thùy, do mâu thuẫn với chồng nên đã đem con mới sinh được khoảng 14 ngày bỏ vào hộp nhựa, rồi đem bỏ dưới sông phía sau nhà. Sau đó, Thùy giả vờ nói với mọi người trong gia đình là cháu bị bắt cóc.

Bình Dương: Cha gọi con đến 'xử lý' hàng xóm, cả nhóm thanh niên bị bắt

Bình Dương: Cha gọi con đến 'xử lý' hàng xóm, cả nhóm thanh niên bị bắt

Ngày 20-12, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ 6 thanh niên đánh người gây thương tích.

Xem thêm
Từ khóa:   tin đời sống tin nóng tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 39 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 41 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu