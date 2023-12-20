Bình Dương: Cha gọi con đến 'xử lý' hàng xóm, cả nhóm thanh niên bị bắt

Ngày 20-12, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ 6 thanh niên đánh người gây thương tích.
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Dẫn theo thông tin từ Người Lao Động, trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 17/12, Nguyễn Huỳnh Nhất Tú (SN 1975) có mâu thuẫn lời qua tiếng lại với anh S., hàng xóm sống chung khu nhà trọ tại ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Do bực tức, Tú đã gọi điện cho con ruột là Nguyễn Lê Anh Nghĩa (SN 2003) đến đánh cảnh cáo anh S.
Theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, Nghĩa rủ thêm 5 người bạn của mình đến khu phòng trọ và lao vào đánh anh Sống.
Sau khi gây án, cả nhóm đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Sống được người thân đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương.
Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Giáo đã nhanh chóng bắt giữ cả nhóm thanh niên gây án để điều tra.