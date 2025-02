Người đàn ông tự châm lửa đốt nhà sau khi cãi nhau với vợ, khiến hàng xóm vạ lây

Vào khoảng 0h ngày 28/2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh in quảng cáo ở số nhà 47 Trần Đăng Ninh, tổ 11, phường Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh, vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h ngày 28/2 tại số nhà 47 Trần Đăng Ninh, (tổ 11, phường quyết tâm, TP Sơn La là cửa hàng kinh doanh in, quảng cáo).

Ngọn lửa bùng cháy từ ngôi nhà số 47, sau đó cháy lan sang số nhà 45 bên cạnh. Do căn nhà số 47 chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Khi phát hiện có cháy, mọi người đều kịp thời chạy thoát ra ngoài.

2 ngôi nhà bốc cháy trong đêm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe thang, cùng trên 50 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng Cảnh sát trật tự 113, Công an phường Quyết Tâm đến hiện trường, khẩn trương thực hiện phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 0h55 phút sáng 28/2, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy khiến tầng 1, tầng 2 ngôi nhà số 47 và mặt tiền nhà số 45, cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia chữa cháy - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định, do hành vi tự đốt của chủ nhà số 47 là Nguyễn Văn Huân (SN 1980). Đối tượng đã được lực lượng Công an phường Quyết Tâm, TP Sơn La đưa về trụ sở để xác minh làm rõ.

