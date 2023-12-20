Người đàn ông chạy xe đạp thiệt mạng sau va chạm với ô tô bốn chỗ

Đời sống 20/12/2023 20:32

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20/12, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn gần Cầu Voi, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, một người đàn ông đã thiệt mạng do tai nạn giao thông.

Dẫn theo thông tin từ Báo Long An online, thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, 1 người đàn ông trung niên chạy xe đạp từ ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa ra Quốc lộ 1.

Người đàn ông chạy xe đạp thiệt mạng sau va chạm với ô tô bốn chỗ - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm người đàn ông tử vong tại chỗ. - Ảnh: Báo Giao thông

Người đàn ông chạy xe đạp thiệt mạng sau va chạm với ô tô bốn chỗ - Ảnh 2

Chiếc xe 4 chỗ va chạm với xe đạp khiến người đàn ông trung niên tử vong - Ảnh: Báo Long An online

Do thiếu quan sát, người đàn ông điều khiển xe đạp ra khỏi lề phụ. Cùng lúc này, xe ôtô 4 chỗ lưu thông hướng từ TP.Tân An đi huyện Bến Lức chạy tới tông trúng người đàn ông chạy xe đạp khiến nạn nhân văng xuống đường tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, cùng lúc, ô tô du lịch 15 chỗ mang BKS 53S - 4177, chạy cùng chiều phía sau phanh không kịp, tông vào ô tô 4 chỗ làm hai xe hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT tỉnh Long An có mặt hiện trường, điều tiết giao thông, thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân.

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Người mẹ đem con bỏ vào hộp nhựa, thả xuống sông gần nhà rồi loan tin bị bắt cóc

Nguyễn Thị Thùy (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp) khai nhận khai nhận do mâu thuẫn với chồng nên đã đem con (mới sinh được khoảng 14 ngày) bỏ vào hộp nhựa thả xuống sông gần nhà rồi loan tin nạn nhân bị bắt cóc.

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