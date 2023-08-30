Nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Định có biểu hiện tâm thần 

Đời sống 30/08/2023 12:10

Nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở TT.Diêu Trì trước đó đã đến ngôi chùa trên địa bàn H.Tuy Phước để làm lễ báo hiếu, nhưng có nhiều biểu hiện không bình thường.

Theo Thanh Niên đưa tin, ngày 30.8, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để giữ khẩn cấp và đưa Nguyễn Văn Sỹ (25 tuổi, ở Đắk Lắk) đi giám định tâm thần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại TT.Diêu Trì (H.Tuy Phước, Bình Định).

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Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên. 

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Tuy Phước, Nguyễn Văn Sỹ từ Đắk Lắk đến Bình Định ngày 26.8 và tìm đến một ngôi chùa trên địa bàn H.Tuy Phước để làm lễ báo hiếu. Trong quá trình sinh hoạt tại chùa, Sỹ có nhờ người cạo trọc đầu cho mình.

"Ban đầu xác định đối tượng Sỹ có biểu hiện tâm thần. Sỹ đang tu tại một ngôi chùa ở huyện Tuy Phước nhưng thần kinh không ổn định, liên tục quậy phá. Do đó nhà chùa cho đối tượng Sỹ về. Khi đang đi trên đường về, Sỹ bất ngờ vào tiệm vàng đập kính lấy vàng thì bị bắt", đại tá Nguyên chia sẻ với báo Giao Thông’

Nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Định có biểu hiện tâm thần  - Ảnh 2
Tang vật trong vụ cướp bị công an thu giữ vào tối ngày 29/8 vừa qua. Ảnh: Thanh Niên. 

Theo gia đình chia sẻ trên báo Thanh Niên, Nguyễn Văn Sỹ có bệnh tâm thần, khi lên cơn thường hay đánh đập, la hét. Gia đình nhiều lần đưa Sỹ đi chữa bệnh tâm thần nhưng không khỏi bệnh.

Như báo Giao Thông đã đưa tin trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 29/8, một nam thanh niên đầu tóc cắt trọc, mang đồng phục nâu và đeo tràng hạt đen… đến tiệm vàng Mỹ Linh 2 nằm trên quốc lộ 1, đoạn thuộc thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước). Sau khi vào tiệm vàng, thanh niên này đã đập tủ rồi lấy vàng rồi bỏ đi.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng ngay sau đó.

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Mới đây, công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đang tạm giữ đối tượng vào đập tủ đựng vàng tại một tiệm vàng ở thị trấn Diêu Trì.

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