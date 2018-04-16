Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 đi đâu chơi?

Đời sống 16/04/2018 09:36

Một số gợi ý giúp bạn tìm được địa điểm đi chơi trong 3 ngày nghĩ lễ mùng 10/3, 30/4 và 1/5 sắp tới.

Cuối tháng 4 này, cả nước sẽ có 3 ngày nghỉ lễ đó là Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch (tức ngày 21/4 dương lịch), ngày Ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Vậy bạn đã có lịch trình đi chơi cho những ngày nghỉ này chưa? Nếu chưa thì cùng tham khảo một số gợi ý dưới đây nhé.

1. Hành hương về Đất Tổ

Hành hương về Đất Tổ
Hành hương về Đất Tổ. Ảnh minh họa: Internet.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc địa phận thôn Cổ tích, xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nằm ở miền đất cuối của tỉnh Phú Thọ về phía Nam, khu di tích nằm cách thủ đô Hà Nội gần 100 km về phía Tây Bắc.

Vùng đất - nơi đền Hùng tọa lạc là một vùng bán sơn địa, thì khu vực Đền Hùng rộng hơn khu di tích Đền Hùng, ở phía Đông và phía Tây đều có những dãy núi lớn, kèm những miền đồi gò và mạch đất đồi, do những vận động tạo sơn từ thời trung sinh đại từ nhiều triệu năm về trước, chạy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, làm thành những đường viền nổi cao đồng thời chia cắt địa hình thành những điểm hoặc trên khu trũng (lũng) nhỏ.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng hiện nay là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng rộng lớn bao gồm các đơn nguyên: Cổng chính của đền, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, Lăng Hùng Vương, cột đá thề, Đền Giếng, Đền Thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, đền thờ mẹ Âu Cơ. Thế nên đây là một địa điểm tham quan rất đáng để cân nhắc.

2. Thảo nguyên Mộc Châu

Thảo nguyên Mộc Châu
Thảo nguyên Mộc Châu. Ảnh minh họa: Internet.

Cao nguyên Mộc Châu, Sơn La một điểm đến thích hợp cho gia đình vui chơi, nghỉ dưỡng. Khí hậu ôn hòa, nắng gió yên bình nhẹ nhàng, hà hít không khí trong lành, thích hợp cho những buổi dã ngoại, vui chơi ngoài trời của gia đình.

Người ta đến với Mộc Châu để nghỉ ngơi sau mỗi dịp cuối tuần. Lang thang trên những đồi chè cũng đang nở hoa, ngắm bầu trời xanh trong lồng lộng từ trên cao, nhón chân bước qua những phiến đá rêu phong của thác Dải Yếm, tò mò với Hang Dơi, hay đơn giản chỉ là nhấm nháp chút hương vị mát lạnh mỗi sớm sương chưa tan vẫn giăng mắc khắp các hang cùng ngõ hẻm của mảnh đất này.

Có thể nói, không khí tại Mộc Châu là một trong những món quà hiếm có và quý giá nhất của vùng đất này. Khu cao nguyên mát mẻ vào mùa hè, se se lạnh mùa thu, lạnh cóng vào mùa đông và ấm áp khi xuân về đã không còn là cái tên xa lạ với những người bạn đường khi mùa hoa về.

3. Sapa

Sapa
Sapa. Ảnh minh họa: Internet.

Hiện nay, đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai đã được thông suốt nên việc di chuyển đến địa điểm du lịch này tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho bạn. Sapa nổi tiếng với cảnh đẹp núi non trong mây mù và sắc màu thổ cẩm của các dân tộc miền núi. Du khách có thể ghé thăm Cổng trời, các thung lũng nở hoa, bản Tả Phìn… và thưởng thức trứng nướng, khoai nướng thơm, ấm cùng các món ăn dân tộc ngon lạ khi đêm xuống.

Tiết trời Sa Pa se lạnh cộng hưởng cùng không gian thơ mộng của những bông hoa đào đơm nụ. Với không gian trong lành và lãng mạn, Sa Pa nhất định sẽ mang đến cho gia đình một chuyến đi nghỉ ngơi tuyệt vời.

4. Vũng Tàu

Vũng Tàu
Vũng Tàu. Ảnh minh họa: Internet.

Lạc trôi về vùng biển Vũng Tàu, nơi chỉ cách Sài Gòn chừng 2h đi ô tô là một chốn dừng chân được nhiều du khách Sài Gòn lui tới đặc biệt trong những dịp lễ tết. Bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng muối trắng xóa, những bãi biển nước xanh ngắt một màu với không ít điểm tham quan thú vị cho du khách tự do khám phá như tượng chúa Kito, Mũi Nghing Phong, Ngọn hải đăng Vũng Tàu, Hồ Đá Xanh, Biển Suối Ồ….Thế nhưng năm nào đi du lịch Vũng Tàu cũng chán, năm nay để đổi mới album ảnh của mình một điểm dừng chân mới lạ, độc đáo, hấp dẫn mà vẫn rất tiện với du khách Sài Gòn thì tại sao không?

5. Đà Lạt

Đà Lạt
Đà Lạt. Ảnh minh họa: Internet.

Được ví như một Paris thu nhỏ, Đà Lạt từng mộng mơ và nên thơ nhờ cái lạnh cao nguyên ban đêm, sương mù buổi sớm và những dải rừng thông bao quanh thành phố. Đà Lạt nổi tiếng với những vườn hoa rực rỡ sắc màu, dường như bất cứ nơi đâu trong thành phố Đà Lạt du khách Sài Gòn cũng có thể nhìn ngắm những loài hoa lạ và đẹp. Nhưng sắp hè rồi, hè đến nhiệt độ Sài Gòn tăng cao hơn do vậy mà du khách Sài Gòn lại thích đi du lịch biển hơn, khám phá đại dương và chìm đắm trong làn nước biển mới thật sự thú vị.

6. Đảo Ngọc Phú Quốc

Đảo Ngọc Phú Quốc
Đảo Ngọc Phú Quốc. Ảnh minh họa: Internet.

Đảo Phú Quốc, hòn ngọc du lịch nổi lên giữa biển khơi nước ta được ví như tuyệt phẩm của thiên nhiên. Bức tranh thiên nhiên hữu tình, còn nguyên nét hoang sơ với biển xanh, cát trắng luôn ẩn chứa một ma lực kỳ lạ, hút hồn du khách. Tuy nhiên, du lịch Phú Quốc không chỉ có biển, mà còn dành tặng cho du khách vô số những điểm tham quan ý nghĩa và không kém phần thú vị khác như: bảo tàng Cội Nguồn, Dinh Cậu, nhà tù Phú Quốc, làng chài Hàm Ninh, suối Tranh, Vinpearl Land Phú Quốc, Safari Phú Quốc…Du lịch Phú Quốc vào dịp lễ 30/4 và 1/5 này thật sự là một gợi ý hoàn hảo dành đến với du khách Sài Gòn.

Chúc bạn có những chuyến đi thú vị và đáng nhớ trong những ngày nghỉ lễ sắp tới.

Các trò chơi truyền thống trong lễ hội Đền Hùng

Các trò chơi truyền thống trong lễ hội Đền Hùng

Ném còn, thi rước kiệu và đu tiên là một trong những trò chơi truyền thống trong lễ hội Đền Hùng.

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