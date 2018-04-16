Đi lễ đền Hùng cần chuẩn bị gì?

Đời sống 16/04/2018 09:29

Một số gợi ý về cách chuẩn bị đồ và bài cúng đi lễ đền Hùng năm 2018 cho những người chưa biết.

Đi lễ hội và tham gia sinh hoạt lễ hội đền Hùng là nét văn hóa đặc trưng của con người Việt Nam từ xưa đến nay, đây là một nhu cầu tín ngưỡng tâm linh mang đậm bản sắc dân tộc. Khi kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh, tham quan du lịch và vui chơi giải trí, con người tìm đến các sinh hoạt văn hoá, trong đó lễ hội là một nhu cầu tất yếu. Vậy thì đi lễ đền Hùng cần chuẩn bị gì?

Đi lễ đền Hùng
Đi lễ đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet.

Văn khấn cúng giỗ tổ Hùng Vương

Một trong những thắc mắc của những du khách khi tới đền Hùng đó chính là văn khấn cúng giỗ tổ Hùng Vương cũng như chuẩn bị đồ lễ gì cho phù hợp.

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Kính lạy chín phương trời đất, Mười phương chư Phật, Thánh hiền. Lạy các Vua Hùng linh thiêng, Gây dựng đất này Tiên tổ. Con tên là…địa chỉ…Nhân ngày Giỗ tổ con xin gởi đến đấng bề trên chút hương hoa lễ phẩm thể hiện lòng thành của gia đình con đến các Vua Hùng và các bậc tổ tiên.

Kính xin độ trì phù hộ, Mọi chuyện tốt lành bình an. Bách bệnh giảm trừ tiêu tan, điều lành mang đến vẹn toàn. Điều dữ mang đi, yên ổn. Đi đến nơi, về đến chốn, tai qua nạn khỏi tháng ngày. Cầu được ước thấy, gặp may, Mọi điều hanh thông, thuận lợi. Con cái học hành tấn tới, ngoan ngoãn nghe lời mẹ cha. Thi đỗ lớp gần, trường xa, mát mặt gia đình làng nước. Tình duyên gặp người kiếp trước, Ý trung nhân… xứng muôn phần. Tình xa duyên thắm như gần, Suốt đời yêu thương nhất mực. Đi làm thăng quan tiến chức, buôn bán một vốn bốn lời. Hạnh phúc thanh thản một đời, Nam mô a di đà Phật!

Kính lạy cao xanh Trời đất, Lạy các Vua Hùng linh thiêng. Đức Thánh Trần cõi người hiền, muôn đời độ trì phù hộ!

Nam mô a di đà Phật! (cúi lạy 3 cái ).

Dâng lễ gì khi đi lễ đền Hùng?

Lễ hội đền Hùng
Lễ hội đền Hùng. Ảnh minh họa: Zing.vn.

Có rất nhiều bạn trước chuyến đi tham quan đều đặt ra câu hỏi nên dâng lễ gì ở đền Hùng sao cho phù hợp nhất? Câu trả lời tốt nhất dành cho các bạn đó chính là 2 loại bánh trong truyền thuyết bánh chưng và bánh dày. Ngoài ra bạn cũng có thể dâng hương bằng những hoa quả hay lễ mặn xôi gà đều được. Điều quan trọng trong việc đi lễ ở đền Hùng nói riêng và các đền chùa nói chung đó chính là ở sự chân thành từ tâm của từng người.

Chúc bạn có một chuyến hành hương về Đất Tổ như ý trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới nhé.

Đền Hùng thờ bao nhiêu vị vua

Đền Hùng thờ bao nhiêu vị vua

Đền Hùng thờ 18 vị vua. Nhìn chung, kiến trúc Đền Hùng gồm Đền Thượng, Đền Trung và Đền Hạ.

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Từ khóa:   lễ hội đền hùng giỗ tổ Hùng Vương

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