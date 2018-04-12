Các trò chơi truyền thống trong lễ hội Đền Hùng

Đời sống 12/04/2018 09:51

Ném còn, thi rước kiệu và đu tiên là một trong những trò chơi truyền thống trong lễ hội Đền Hùng.

Theo địa chí văn hoá dân gian vùng Đất Tổ, trên vùng đất Phú Thọ từ lâu đời đã hình thành lễ hội và các trò diễn trong lễ hội gắn liền với thời kỳ Hùng Vương dựng nước. Những trò diễn trong đình đám, trong những lễ cầu được mùa, cầu năm mới tốt lành là trò diễn hội làng, những hình thức lễ nghi vui chơi của cả cộng đồng người quần cư trên cả một khu vực địa lý. Hội làng hay mở hội, cũng như đám làng tức làng vào đám chắc hắn phải được ra đời cùng với sự ra đời những ngôi làng của người Việt cổ. Những ngôi làng ấy là cái nền của Quốc gia văn Lang thời các Vua Hùng.

Trò chơi ở lễ hội Đền Hùng
Trò chơi ở lễ hội Đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet.

Trong quá khứ, lễ hội Đền Hùng được tổ chức long trọng, diễn ra xung quanh khu vực đền và dưới chân núi, in đậm dấu ấn trong tiềm thức nhân dân trong vùng và đồng bào cả nước. Sau phần lễ linh thiêng, hội Đền Hùng xưa mang đầy đủ các tính chất của hội làng, hội đám đó là việc trình diễn các trò chơi, trò đám tưng bừng như kéo co, chọi gà, đấu vật, cờ người, cờ tướng, thổi cơm thi, Bách nghệ khôi hài, hát Xoan, Rước Chúa gái…

Tất cả các trò chơi, trò diễn trong lễ hội Đền Hùng phản ánh cuộc sống sinh hoạt của con người, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc trong quá trình chinh phục và cải tạo thiên nhiên của con người, mỗi trò chơi, trò diễn phản ánh những hình thái sinh hoạt tín ngưỡng, những phong tục tập quán, cùng với những giá trị tinh thần toát lên từ đời sống tâm linh sâu sắc của cộng đồng.

1. Thi rước kiệu

Rước kiệu là một trong những nghi thức không thể thiếu trong lễ hội đền Hùng. Cuộc rước kiệu bắt đầu xuất phát từ 40 đình làng tới chầu tại chân đền Hùng. Các kiệu tập trung hết về đây để chấm giải. Kiệu nào đẹp nhất với nghi thức rước trang trọng nhất năm nay sẽ được rước lên đền Thượng vào năm sau, còn kiệu năm này được rước là kiệu của năm ngoái.

Lễ rước kiệu diễn ra uy nghi trang trọng bởi lòng thành kính của nhân dân, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần đoàn kết, giàu tình nhân ái. Nghi thức rước kiệu của làng gắn liền với các hoạt động diễn ra tại  Đền Hùng, là một hình thức sinh hoạt văn hoá không thể thiếu trong lễ hội Đền Hùng xưa và nay.

2. Đu tiên

Đu tiên ở lễ hội Đền Hùng
Đu tiên ở lễ hội Đền Hùng. Ảnh minh họa: Internet.

Đu làm theo hình guồng lấy nước ở miền núi được đằng ở ngoài sân đền Hạ. Đu có từ 4 đến 8 bàn đu (ghế ngồi). Mỗi bàn đu có 2 cô tiên. Đu tiên là trò chơi dành cho phái nữ. Các cô tiên vừa đu vừa hát.

3. Ném còn

Ném còn được tổ chức ở một bãi rộng dành cho trai gái cùng chơi. Còn là quả cầu to bằng quả cam hoặc quả bưởi nhỏ, bọc vải, trong ruột nhồi bông hoặc cỏ, phía đuôi có tết những tua lụa màu ngũ sắc sặc sỡ. Giữa sân còn trồng một cây tre trên có vòng rộng 30cm, gọi là vòng còn. Vòng còn được dán kín bằng tờ giấy hồng mỏng. Người chia ra làm 2 phe, nam riêng, nữ riêng. Bắt đầu vào cuộc chơi, bên nam ném quả còn cho bên nữa sao cho quả còn làm thủng giấy hồng sang bên kia là được cuộc. Người xem đứng bên ngoài quây tròn hò reo tán thưởng.

Trên đây là một số trò chơi truyền thống trong lễ hội Đền Hùng. Đừng bỏ qua việc tham gia những hoạt động này nếu năm nay bạn về thăm lễ hội nhé.

Giổ tổ Hùng Vương 2018 là ngày nào?

Giổ tổ Hùng Vương 2018 là ngày nào?

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 25/4/ 2018 (tức từ ngày 6 đến 10 /3 âm lịch) tại Đền Hùng, Phú Thọ.

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