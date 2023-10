Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23 giờ ngày 14/*10, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tại Thái Bình.

Thông tin về thời điểm Khanh bị bắt giữ, vị lãnh đạo này cho hay, tối 14/10, UBND xã Hồng Thái nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an huyện Kiến Xương và Công an tỉnh Thái Bình về việc phối hợp truy bắt Tạ Duy Khanh. Qua truy vết, lực lượng công an xác định, Khanh đang lẩn trốn tại nhà riêng ở quê nhà.

"Ngay lập tức, trực tiếp lãnh đạo và một số cán bộ UBND, Công an xã Hồng Thái đã đến hiện trường là căn nhà của gia đình Khanh. Khi căn nhà bị bao vây, công an đọc lệnh bắt và xông vào khống chế, đối tượng vẫn đang trốn dưới gầm giường, tay cầm cao cứa cổ tự tử nhưng bất thành. Đối tượng sau đó đã được đưa đi cấp cứu" - lãnh đạo UBND xã Hồng Thái nói thêm.

Nghi phạm Tạ Duy Khanh và nạn nhân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngoài ra, cơ quan công an còn cho biết, hiện Khanh đang được điều trị vết thương tại bệnh viện, khi đối tượng hồi phục sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luậ