Đối tượng thông báo bà P. có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy, yêu cầu bà phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đang xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an.

Theo cơ quan chức năng, ngày 4/7, Công an phường Thạch Bàn nhận trình báo của bà P. (72 tuổi) về việc bà nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là công an.

Sau đó, đối tượng thông báo bà P. có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy, yêu cầu bà phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Vì lo sợ, bà P. chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Đối tượng giả danh công an lừa đảo bà cụ 200 triệu đồng - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTC News, công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

Để làm việc với người dân, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

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