Ngày mai (21/6), giá xăng dầu trong nước có khả năng tăng trở lại

Trong kỳ điều hành ngày mai (21/6), giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng nhẹ theo giá xăng nhập và giá xăng thế giới.

Theo thông tin từ báo Công Thương, theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h45 phút hôm nay (ngày 20/6, giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 76,13 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 71,29 USD/thùng. Giá dầu hôm nay tăng trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang vượt qua những cơn gió ngược mạnh mẽ .Thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục sau đợt sụt giảm năm ngoái và trong tháng 5, cả doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp đều thấp hơn kỳ vọng.

Theo Reuters, Trung Quốc sẽ tung ra nhiều biện pháp kích thích hơn cho nền kinh tế đang chậm lại trong năm nay, nhưng lo ngại về nợ và vốn tháo chạy sẽ khiến các biện pháp n Giá dầu đã giảm hơn 1% trong phiên 19/6 tại châu Á, sau khi tăng trong tuần trước, trong bối cảnh những lo ngại về kinh tế Trung Quốc gây sức ép lớn hơn đối với thị trường, so với tác động từ quyết định cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+. Lúc 7h45 phút hôm nay (ngày 20/6, giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 76,13 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 71,29 USD/thùng - Ảnh: Báo Công Thương Theo thông tin từ VietNamNet, trong kỳ điều hành ngày mai (21/6), giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng nhẹ theo giá xăng nhập và giá xăng thế giới.

Theo đó, nếu cơ quan quản lý không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng trong nước vào ngày mai có khả năng tăng 110-210 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng 120-320 đồng/lít. Còn trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giữ nguyên, thậm chí quay đầu giảm nhẹ. Nếu dự báo trên là chính xác, giá các mặt hàng xăng trong nước vào ngày mai sẽ có lần tăng trở lại sau phiên giữ nguyên giá. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 17 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Giá xăng ngày mai (21/6) có thể tăng nhẹ - Ảnh: VietNamNet Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 12/6), liên Bộ Tài chính - Công Thương giữ nguyên giá xăng, còn giá dầu tăng nhẹ. Cụ thể, giá xăng RON 95 là 22.010 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 ở mức 20.870 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 80 đồng, lên 18.020 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 50 đồng, ở mức 17.820 đồng/lít. Cũng tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định giảm mức trích lập Quỹ bình ổn giá đối với tất cả mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi Quỹ đối với tất cả mặt hàng xăng dầu. Theo đó, cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng E5 là 228 đồng/lít, RON95 là 180 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa là 200 đồng/lít, dầu mazut là 100 đồng/kg. Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động của giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý.

Hôm nay 12/6, giá xăng dầu trong nước dự báo tiếp tục tăng nhẹ Theo dự báo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 200 - 300 đồng/lít trong kỳ điều hành hôm nay theo đà tăng của giá thế giới.

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