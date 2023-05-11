Nóng: Giá xăng, dầu tiếp tục giảm sâu trong ngày hôm nay 11/5

Đời sống 11/05/2023 16:38

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu từ chiều nay 11/5 về gần 21.000 đồng/lít.

Dần nguồn tin từ báo Giao thông, chiều nay ngày 11/5/2023, liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo quy định. Thông báo từ doanh nghiệp đầu mối cho thấy, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h chiều nay (11/5). Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp.

Nóng: Giá xăng, dầu tiếp tục giảm sâu trong ngày hôm nay 11/5 - Ảnh 1
Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp - Ảnh: Internet

Cụ thể, xăng RON 95-III giảm 1.320 đồng/lít, xuống 21.000 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 1.300 đồng/lít xuống 20.130 đồng/lít.

Nóng: Giá xăng, dầu tiếp tục giảm sâu trong ngày hôm nay 11/5 - Ảnh 2
Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin từ VOV, giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel niêm yết giá 17.650 đồng/lít, giảm 600 đồng/lít. Dầu hỏa có mức giá mới là 117.970 đồng/lít, giảm 550 đồng/lít, dầu mazut giảm 640 đồng/lit, có giá mới là 14.860 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ chiều 4/5

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ chiều 4/5

Từ 15h ngày 4/5, mỗi lít xăng giảm hơn 1000 đồng, các mặt hàng dầu theo đó cũng giảm mạnh, dao động từ 334 - 1143 đồng/lít/kg.

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