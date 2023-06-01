Giá xăng tăng trở lại vào chiều nay, vượt ngưỡng 22.000 đồng/lít

Đời sống 01/06/2023 15:39

Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng trong nước tăng mỗi lít từ 400 đến hơn 500 đồng, các mặt hàng dầu có dấu hiệu giảm nhẹ.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều 1/6, Liên bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, xăng A95 tăng 516 đồng/lít, giá mới là 22.015 đồng/lít. Xăng E5 tăng 390 đồng, giá mới là 20.878 đồng/lít. Như vậy đây là kỳ tăng giá liên tiếp thứ hai, sau ba đợt giảm giá trước đó.

Giá xăng tăng trở lại vào chiều nay, vượt ngưỡng 22.000 đồng/lít - Ảnh 1
Giá xăng A95 từ chiều nay đạt 22.015 đồng/lít - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại với xăng, giá dầu diesel giảm 11 đồng/lít, giá mới là 17.943 đồng/lít. Dầu hoả cũng giảm 198 đồng/lít, giá mới là 17.771 đồng/lít; dầu mazut giảm 275 đồng/kg, giá mới là 14.883 đồng/kg.

Dẫn tin từ Báo Kinh tế & Đô Thị, kỳ điều chỉnh lần này, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) xăng dầu đối với mặt hàng xăng RON92 ở mức 300 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít; dầu diesel ở mức 300 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít; dầu mazut ở mức 300 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả mặt hàng xăng, dầu.

Giá xăng tăng trở lại vào chiều nay, vượt ngưỡng 22.000 đồng/lít - Ảnh 2
Trong năm nay, giá xăng dầu biến động qua 16 lần điều chỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, kể từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã trải qua 16 lần điều chỉnh, mặt hàng xăng đã có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

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