Kết quả xổ số hôm qua (31/05/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Đời sống 01/06/2023 09:15

Độc giả cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm qua Thứ tư ngày 31/05/2023: Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN), kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT), kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) nhanh nhất hôm qua - Thứ tư ngày 31.5.2023.

Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) hôm qua Thứ tư ngày 31/5/2023: Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH

Kết quả xổ số hôm qua (31/05/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 1

Kết quả xổ số miền Trung hôm qua ngày 31 tháng 5 trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm qua 31/5/2023 - XSMT thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 2 tỉnh Đà Nẵng, Khánh Hòa. Kết quả xổ số miền Trung 31/5/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Đầu tiên, xổ số của Công ty XSKT Đà Nẵng là 128315.

- Tiếp theo, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Khánh Hòa là 626829.

Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) hôm qua Thứ tư ngày 31/5/2023: Bắc Ninh - XSBN

Kết quả xổ số hôm qua (31/05/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 2

Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua ngày 31 tháng 5 được trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút. XSMB thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội. Kết quả xổ số miền Bắc 31/5/2023 bắt đầu quay từ giải nhất cho đến giải bảy và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Theo đó, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Bắc Ninh là 88961.

Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) hôm qua Thứ tư ngày 31/5/2023: Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR

Kết quả xổ số hôm qua (31/05/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 3 

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua ngày 31 tháng 5 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm qua 31/5/2023 - XSMN thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 3 tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Kết quả xổ số miền Nam 31/5/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Đầu tiên, xổ số của Công ty XSKT Đồng Nai có giải Đặc biệt là: 776856.

- Tiếp theo, 290965 là dãy số trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Cần Thơ.

- Vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Sóc Trăng là: 839121.

Thời gian lĩnh thưởng và các lưu ý nếu bạn trúng giải thưởng XSKT của 3 miền

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Đồng thời, tấm vé trúng thưởng phải đảm bảo giữ nguyên, không bị trầy xước, không bị tẩy xóa,..

- Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được uỷ quyền.

- Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

- Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi đến tham gia dự thưởng và làm thủ tục nhận thưởng, bạn phải xuất trình được tấm vé số trúng thưởng cùng các giấy tờ tùy thân, như: thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân đi kèm,…

Xổ số 3 miền hôm nay thứ Năm ngày 1/6/2023 sẽ quay mở thưởng ở các tỉnh nào?

Xổ số thứ Năm ngày 1/6/2023 sẽ được mở thưởng bởi 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Thứ năm ngày 1/6/2023 của 3 miền sẽ được tiếp tục cập nhật sớm nhất đến quý độc giả.

Kết quả xổ số hôm qua (30/05/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Kết quả xổ số hôm qua (30/05/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Độc giả cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm qua Thứ ba ngày 30/05/2023: Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN), kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT), kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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