Theo dự báo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 200 - 300 đồng/lít trong kỳ điều hành hôm nay theo đà tăng của giá thế giới.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, lịch điều hành giá xăng dầu trong nước vào ngày 11 hàng tháng được lùi vào hôm nay (12-6) theo Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Theo dự báo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 200 - 300 đồng/lít trong kỳ điều hành hôm nay theo đà tăng của giá thế giới.

Mức tăng trên được dự báo nếu cơ quan điều hành không sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá và giữ nguyên các loại thuế, phí. Hôm nay 12/6, giá xăng dầu trong nước dự báo tiếp tục tăng nhẹ - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô Trước đó, tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 16), giá xăng cũng tăng. Cụ thể, giá xăng RON 95 tăng 520 đồng/lít, giá bán là 22.010 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 tăng 390 đồng/lít, lên mức giá 20.870 đồng/lít.

Còn giá dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 10 đồng/lít, xuống mức 17.940 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 190 đồng/lít, về mức 17.770 đồng/lít. Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu và trích lập quỹ 300 đồng/lít với các mặt xăng dầu. Dẫn thông tin từ báo Lao Động, ngày mai (13.6), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày để thảo luận việc tăng hay giữ nguyên lãi suất. Giá dầu kéo dài đà lao dốc cuối tuần trước - Ảnh: Báo Lao Động Các nhà phân tích dự đoán, nhiều khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất sau 1 năm tăng lãi suất mạnh mẽ để kiềm chế lạm phát. Nếu đúng như dự báo, quyết định này của Fed sẽ giúp giá dầu tăng tốc trở lại. Giá xăng dầu thế giới hai tuần qua đều giảm, tuy nhiên, giá tham chiếu tại thị trường Singapore lại tăng nhẹ nên nhiều khả năng tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương chiều nay (12.6), giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng nhẹ tối đa 200 đồng/lít (kg) hoặc giữ nguyên. Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng lần thứ 3 liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 15 lần điều chỉnh, trong đó 9 lần tăng, 5 lần giảm, và 1 lần giữ nguyên.

Giá xăng tăng trở lại vào chiều nay, vượt ngưỡng 22.000 đồng/lít Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng trong nước tăng mỗi lít từ 400 đến hơn 500 đồng, các mặt hàng dầu có dấu hiệu giảm nhẹ.

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