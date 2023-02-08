Ngay đầu năm mới trúng Vietlott hơn 92 tỷ đồng

Tại kỳ mở thưởng tối 7/2, Vietlott đã tìm thấy chủ nhân của hai giải thưởng cao nhất, trong đó có một thuê bao Mobifone trúng hơn 92,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong,kỳ quay số mở thưởng lần thứ 837 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối 7/2, Vietlott đã tìm ra 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 92,5 tỷ đồng. Vé số trúng giải Jackpot 1 trên được phát hành thông qua ứng dụng Vietlott - SMS kết nối với nhà mạng.

Vietlott đã tìm ra giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 đầu tiên của năm 2023.

Dãy số may mắn mang của người chơi trúng giải cao nhất Jackpot 1 là 06 - 27- 29 - 32 - 39 - 52.

Ngoài giải thưởng 92,5 tỷ đồng, Vietlott cũng xác định được thêm một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Tấm vé trúng thưởng này được phát hành tại điểm bán số 31 Nguyễn Việt Hồng, An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Sau khi nộp thuế, chủ nhân giải Jackpot 1 có thể nhận về hơn 83 tỷ đồng, còn người trúng giải Jackpot 2 là hơn 4,9 tỷ đồng.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Qua hơn 6 năm kinh doanh, Vietlott đã ghi nhận hơn 90 triệu vé trúng giải với tổng số tiền trả thưởng hơn 15.277 tỷ đồng. Trong đó, các sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 có 309 vé trúng Jackpot tiền tỷ.

Lần gần nhất xổ số Power 6/55 có người trúng Jackpot 1 là kỳ quay ngày 17/12/2022 với giá trị lên đến 167 tỷ đồng. Ngày 7/2, Vietlott đã tìm ra giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 đầu tiên của năm 2023.

Những người may mắn thành tỷ phú Vietlott ngay năm mới Trong tháng 01/2023, Vietlott đã ghi nhận 04 tỷ phú của các sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Power 6/55, Mega 6/45) và 2 khách hàng trúng giải đặc biệt của xổ số tự chọn Max3D+.

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