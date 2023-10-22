Hai xe máy va chạm, nam thanh niên điều khiển xe với vận tốc nhanh bị văng lên vỉa hè tử vong tại chỗ, cô gái nhập viện.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 22-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe máy, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Ảnh: Báo Giao Thông. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 21-10, anh Đ.C.T (22 tuổi, quê Bạc Liêu) điều khiển xe máy chạy trên đường Hai Bà Trưng nối dài (thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An).

Khi đến trước một con hẻm thì xảy ra va chạm với xe máy khác do chị P.T.T.N (23 tuổi, quê TP Dĩ An) vừa chạy từ trong hẻm ra để băng qua đường. Theo camera của nhà dân gần đó ghi lại, chị N. chạy xe máy từ trong hẻm ra phải thắng gấp giữa đường khi thấy nam thanh niên điều khiển xe máy với vận tốc khá nhanh lao tới, rồi xảy ra va chạm mạnh.

Nạn nhân qua dời trong vụ tai nạn là anh Đ.C.T (22 tuổi, quê Bạc Liêu). Ảnh: Báo Giao Thông. Theo báo Giao Thông đưa tin, cú va chạm làm cô gái ngã xuống đường, còn nam thanh niên và chiếc xe máy lao về trước khoảng 10m, văng lên vỉa hè rồi ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Cô gái cũng bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện. Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Chị P.T.T.N (23 tuổi, quê TP Dĩ An) vừa chạy từ trong hẻm ra để băng qua đường thì xảy ra vụ va chạm. Ảnh: Báo Giao Thông. Toàn bộ diễn biến tai nạn được camera nhà dân quay lại. Vụ tai nạn khiến chị N. ngã xuống đường, còn nam thanh niên cùng chiếc xe máy lao vun vút về trước khoảng 10 m, sau đó bị hất lên vỉa hè. Anh T. tử vong tại chỗ, còn chị N. chỉ bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó.

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: 2 xe khách tông nhau, 4 người chết, nhiều người bị thương Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe 16 khiến 4 người chết tại chỗ và nhiều người bị thương. Khu vực xảy ra tai nạn gần giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai.

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