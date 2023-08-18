Theo chủ nhân đoạn clip, anh N.M.T. cho biết, sự việc xảy ra vào tối 11/8, trên đoạn đường Lê Hồng Phong (phường 10, quận 10, TP.HCM). Anh T. cho hay, vào thời điểm xảy ra sự việc, nam shipper và tài xế ô tô hiệu Porsche cùng di chuyển trên đoạn đường nói trên. Lúc này, xe ô tô đi đúng làn, chiếc xe máy chạy phía sau.

Ngày 14/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam shipper (người giao hàng) quỳ lạy, van xin người chủ xe ô tô hạng sang. Người này đã tông vào đuôi chiếc xe ô tô, người chủ xe nổi giận, đòi bồi thường số tiền lớn. Cảnh tượng làm cộng đồng mạng vừa ngán ngẩm, vừa xót xa.

Nghe vậy, nam shipper liền quỳ xuống van xin. Gia đình chủ xe ô tô cũng gọi lực lượng chức năng xuống để hỗ trợ, lập biên bản sự việc. "Tôi nghe chủ xe nói có thể thương lượng giảm giá chi phí sửa chữa cho nam shipper. Sau 45 phút xử lý, họ đã cùng nhau lên trụ sở UBND phường để làm việc" - anh T. nói.

Bất ngờ, chiếc xe máy tông vào đuôi ô tô do xe phía trước phanh mà nam shipper không chú ý. Nghe tiếng va chạm, tài xế ô tô cùng gia đình đã xuống xe kiểm tra. "Gia đình ngồi trên ô tô khá giận dữ vì đây là chiếc xe họ mới mua. Vừa bước xuống xe, họ đã đòi shipper đền 200 triệu đồng" - anh T. kể.

Sự việc đã được anh T. ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội. Theo anh T., bản thân anh thấy tội nghiệp cho nam shipper, nhưng rõ ràng người này cần chú ý nhiều hơn khi hoạt động trên đường phố.

Nam shipper quỳ lạy chủ xe hiệu Porsche sau khi tông vào đuôi chiếc ô tô này - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc này, chia sẻ với báo Dân Trí, ngày 16/8, anh Q.Đ. (40 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương) - người giao hàng trong vụ xe máy tông vào đuôi ô tô hiệu Porsche cho biết, nhiều ngày qua anh không thể ngủ được. Đến nay, anh không biết số tiền phải đền bù cho chủ xe ô tô là bao nhiêu, hai bên vẫn chưa được thương lượng xong về việc giải quyết vụ đâm đụng.

Chủ xe ô tô cũng chưa liên lạc lại với nam shipper, do vẫn đang kiểm tra hư hại của xe. Sau khi xảy ra tai nạn, anh Đ. đã đưa hết 15 triệu đồng dành dụm gần 2 năm qua để đền bù cho chủ xe Porsche. Tuy vậy, anh biết đó cũng chỉ là số tiền nhỏ so với việc xe ô tô bị hư hại.

Sau vụ va chạm, do anh Đ. quá hoảng hốt khi nghe yêu cầu đền bù 200 triệu đồng quá sốc, chỉ có thể quỳ xuống, van xin. "Đến nay tôi vẫn chưa xin được dữ liệu camera ghi lại sự việc. Chỉ mong phép màu đến, hi vọng sẽ có camera hành trình của phương tiện giao thông nào ghi hình lại sự việc xảy ra hôm đó" - anh Đ. thở dài nói.

Anh Quốc Đ. kêu oan, cho rằng có xe máy khác tông xe anh từ phía sau. Hình ảnh xe máy của anh Đ., được nam shipper cho là bị một người đi xe máy tông từ đằng sau, gây ra vụ va chạm với ô tô hiệu Porsche - Ảnh: Dân Trí

Ngoài ra, chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam, anh Đ. cho rằng bản thân bị oan. Khi xảy ra tai nạn, xe máy anh đang đi phía sau ô tô thì bị một chiếc xe máy khác tông mạnh, đẩy xe anh lao tới trước. Nhưng anh Đ. bị cuống nên lúc đó không phản ánh lại sự việc với chủ xe Porsche.

Hai hôm sau, tức ngày 14/8, anh Đ. quay lại đoạn đường Lê Hồng Phong xin trích xuất camera ở các hộ dân gần đó để minh oan. Tuy nhiên các camera đều bị che khuất bởi các tấm băng rôn, không ghi được hình ảnh vụ va chạm.

"Lúc bị tai nạn, có một thanh niên cao 1m7 đi xe máy đụng ngay sau xe tôi. Tôi bị choáng. Khi tỉnh lại, tôi thấy có một người đàn ông sau đó đã ra hỏi cậu thanh niên điều gì đó rồi cậu ấy phóng đi mất hút. Tôi không nghe rõ vì đang đông người. Tôi tự nhận bản thân cũng có một phần sai chứ không phải sai hoàn toàn. Lúc đó xe tôi có lấn làn ô tô khoảng 30 phân" - anh Đ. bày tỏ.

Nam shipper cho biết thêm về hoàn cảnh khó khăn của mình, anh đang sống ly thân với vợ và nuôi 3 người con, trong đó bé lớn nhất mới 12 tuổi

Nam shipper cho biết thêm về hoàn cảnh khó khăn của mình, anh đang sống ly thân với vợ và nuôi 3 người con, trong đó bé lớn nhất mới 12 tuổi. Hoàn cảnh "gà trống nuôi con", anh đành gửi 2 bé lớn về Nghệ An cho ông bà nội chăm sóc, còn anh Đ. dẫn một bé vào thuê trọ ở trong TP.HCM. Con thứ hai của anh Đ. bị mắc bệnh về máu, bản thân anh cũng bị bệnh viêm da cơ địa. Trước đây, anh làm công nhân ở công ty sản xuất giày. Do bệnh tật, anh bị cho thôi việc.

Ông bố 8X tất tả với công việc giao hàng từ 7h sáng, tiền lương mỗi tháng dao động khoảng 6 - 7 triệu đồng. Sau ngày xảy ra vụ việc, anh Đ. mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến số tiền lớn phải bồi thường. Không khí gia đình căng thẳng, mẹ anh Đ. biết chuyện nên cũng tâm trạng cũng ủ dột theo.

"Bố tôi già rồi, ông không còn minh mẫn. Còn mẹ, tôi định giấu nhưng không giấu nổi. Bà cứ khóc suốt từ hôm nọ tới giờ. Mấy hôm nay tôi đi giao hàng nhưng đầu óc cứ như trên mây", anh Đ. ngậm ngùi.

Nhân viên giao hàng buồn rầu cho biết, nếu những ngày tới vẫn không tìm được bằng chứng hay người mà anh cho là đã có tác động vào xe anh hôm đó, anh đành chấp nhận đền bù thiệt hại.

"Trên mạng người ta nói shipper đi ẩu, phóng nhanh... Nhưng có người nọ người kia, không ai muốn xảy ra tai nạn cả. Bản thân tôi chạy gần cả năm nay không gặp vấn đề gì và cũng không dám chạy nhanh. Tự nhiên ngày hôm đó sao mà đen quá!

Giờ hoàn cảnh tôi khó khăn, vất vả như vậy, chỉ mong chủ xe bỏ qua cho tôi, để tôi nuôi 3 đứa con. Một đứa bị bệnh, tôi cũng bị bệnh nữa, bố mẹ thì già yếu ở quê. Mong họ thương xót, thông cảm và tha thứ. Nếu số tiền bồi thường ít tôi sẽ cố gắng đi làm, trả góp dần. Còn họ làm gắt, tôi cũng đành chịu" - anh Đ. xót xa.