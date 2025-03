Nam MC cùng vợ bị bắt giữ để điều tra về hành vi dùng clip nhạy cảm tống tiền một người phụ nữ trẻ.

Theo thông tin từ VTC News, ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch UBND xã Tân Lập (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an xã Tân Lập bắt giữ 2 vợ chồng ngụ xã Tân Lập để điều tra về hành vi dùng clip nhạy cảm tống tiền một người phụ nữ trẻ.

Cụ thể, N.Q.V (35 tuổi) cùng vợ là P.T.S (28 tuổi; ngụ xã Tân Lập) dùng clip nhạy cảm để tống tiền một người phụ nữ ngụ cùng huyện Hướng Hóa. Trước đó, người phụ nữ đưa một số tiền cho vợ chồng N.Q.V. Tuy nhiên, sau đó người phụ nữ này vẫn tiếp tục bị các đối tượng yêu cầu đưa thêm tiền, nếu không sẽ công khai clip, hình ảnh nhạy cảm.

MC N.Q.V bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc điều tra, bắt giữ N.Q.V và P.T.S để phục vụ công tác điều tra. Được biết, V. làm nghề MC sự kiện tại địa phương.

Giữa tháng 1/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Liên Chiểu bắt thanh niên dùng video, hình ảnh nóng cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận trình báo của một phụ nữ (trú quận Liên Chiểu) với nội dung bị nam thanh niên sử dụng các tài khoản Zalo “Thùy Linh”, “Đạt” nhắn tin, gửi các hình ảnh, video clip “nóng” của người này rồi đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ tung lên mạng xã hội, gửi cho người thân, bạn bè.

Từ tin báo, Công an quận Liên Chiểu phối hợp Phòng An ninh mạng khẩn trương xác minh, điều tra, truy tìm nghi phạm. Qua xác minh, lực lượng công an xác định Trần Quang Lương (23 tuổi, trú thôn Rẫy, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nghi can và thực hiện lệnh bắt giữ.

