Mùng 10 tháng 3 đi đâu chơi? Gợi ý một số địa điểm du lịch ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Nếu đang sinh sống tại những khu vực gần tỉnh Phú Thọ thì điểm đến mà chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ trong dịp này chính là Đền thờ Vua Hùng.

Mùng 10 tháng 3 đi đâu chơi là từ khóa đang được tìm kiếm rất nhiều khi cả nước đang chuẩn bị bước vào ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Nếu vẫn còn đang phân vân chưa tìm được điểm dừng chân phù hợp thì hãy theo dõi bài viết sau để biết được các địa điểm vui chơi ngày 10/3 mà chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Phần tế lễ được cử hành rất long trọng. Người ta sẽ dâng cúng lễ vật để làm “lễ tam sinh” gồm 1 lợn, 1 dê và 1 bò. Bên cạnh đó còn có bánh chưng, bánh dày, và nhạc khí là trống đồng cổ.

Lễ hội đền Hùng diễn ra tại Đền Hùng (Phú Thọ), kéo dài từ mùng 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, trong đó mùng 10 là ngày chính hội. Cũng như các lễ hội khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, lễ hội đền Hùng cũng gồm có 2 phần là phần lễ về phần hội.

Sau một hồi trống đồng dài, đầu tiên là các vị chức sắc vào tế lễ. Tiếp đến là các vị bô lão của các làng xã quanh Đền Hùng. Sau cùng là người dân và các du khách sẽ được phép vào hành hương, thể hiện sự biết ơn đối với các vị vua Hùng.

Tiếp theo phần lễ là đến phần hội. Trong hội Đền Hùng sẽ tiến hành nghi lễ hát thờ (tục gọi là hát Xoan). Đây là một lễ thức rất quan trọng và độc đáo. Ngoài ra tại nơi này mỗi năm đều tổ chức cuộc thi rước kiệu với những đám rước linh đình khiến cho không khí lễ hội trở nên náo nhiệt hơn cả.

Lễ hội Đền Hùng sẽ chỉ diễn ra phần lễ, không tổ chức phần hội như mọi năm

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid, lễ hội Đền Hùng sẽ chỉ diễn ra phần lễ, không tổ chức phần hội như mọi năm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đến thắp hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng kết hợp tham quan các di sản văn hóa dân tộc.

2. Mùng 10 tháng 3 đi đâu chơi - Một số điểm đến ở miền Bắc

+ Mộc Châu

Đến Mộc Châu bạn không thể bỏ qua bầu không khí trong lành ở nơi đây. Khí hậu trong lành chính là một trong những món quà quý giá nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.

Mộc Châu với tiết trời mát mẻ, dễ chịu

Mộc Châu sẽ chào đón bạn với tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Bên cạnh đó, tháng 4 cũng là thời điểm hoa ban đã nở trắng khắp cả núi rừng. Đến đây, bạn sẽ có được những trải nghiệm vô cùng thú vị khi đi lang thang trên những đồi chè xanh mướt trải dài thẳng tắp, ngất ngây giữa những rừng hoa ban hay thả mình giữa làn hơi nước mát lạnh từ thác Dải Yến, thác Chiềng Khoa.

Vùng đất này vào mùa xuân mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy cuốn hút và tràn ngập sức sống luôn là niềm cảm hứng bất tận cho nhiều du khách, đặc biệt là những người trẻ với đam mê đi phượt.

+ Hà Giang

Cuối xuân được xem là khoảng thời gian đẹp nhất của Hà Giang. Vì thế, nơi đây luôn là điểm đến được nhiều người lựa chọn vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Vùng đất địa đầu Tổ quốc với khung cảnh cao nguyên hoang sơ, núi rừng hùng vĩ nhưng cũng không kém phần lãng mạn, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm rất thú vị và mới mẻ.

Cuối xuân được xem là khoảng thời gian đẹp nhất của Hà Giang

Nếu đến với Hà Giang, bạn không nên bỏ qua các địa điểm nổi tiếng như cột cờ Lũng Cú, cột mốc số 0, đỉnh Mã Pì Lèng hay núi đôi Cô Tiên,… Người dân nơi đây rất đôn hậu, mến khách sẽ là điểm nhấn ấn tượng trong dịp nghỉ lễ sắp tới này.

+ Sapa

Sapa là một trong những điểm du lịch chưa bao giờ giảm sức hút đối với du khách trong và ngoài nước vào các dịp nghỉ lễ lớn. Đến với Sapa, chúng ta sẽ được tận hưởng không khí vô cùng yên bình, thơ mộng của màn sương bao phủ.

Sapa

Điểm đến thú vị mà bạn phải chinh phục là đỉnh núi Fansipan hoặc có thể thăm thú những địa điểm nổi tiếng khách như: bản Cát Cát, núi Hàm Rồng, thác Bạc,...

Thời tiết ở Sapa vào tháng tư rất dễ chịu, thỉnh thoảng có chút se lạnh. Trong thời điểm này, muôn hoa đua nở cùng những cánh đồng xanh mướt bạt ngàn, bạn đừng quên lưu giữ lại những bức ảnh làm kỉ niệm cho chuyến đi đầy ý nghĩa này.

+ Đảo Cô Tô

Đây là một trong những đảo đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ với các bãi biển trải dài, những cánh rừng nguyên sinh cùng hơn 50 hòn đảo lớn nhỏ với làn nước trong xanh thơ mộng.

Đảo Cô Tô

Vào tháng 4, thời tiết tại đảo Cô Tô sẽ tương đối mát mẻ, mưa ít, chúng ta có thể thỏa sức vui đùa cùng sóng nước, ngắm bình minh hay hoàng hôn trên biển hay thưởng thức những món ăn hải sản tươi ngon với giá cả vô cùng phải chăng.

Đảo Cô Tô với khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp chắc chắn sẽ là một điểm đến lý tưởng cho bạn cùng người thân và bạn bè trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2021 này.

3. Mùng 10 tháng 3 đi đâu chơi? Một số điểm đến ở miền Nam

+ Đảo Phú Quý

Hòn đảo này nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 120km. Từ lâu, đảo Phú Quý còn có những tên gọi khác quen thuộc với nhiều người là: Cổ Long, Thuận Tịnh, Cù Lao Thu, Cù Lao Khoai Xứ.

Đảo Phú Quý

Điều gây ấn tượng đầu tiên với các du khách khi đặt chân tới đảo Phú Quý chính là vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ vì nơi đây chưa phát triển các dịch vụ du lịch chuyên nghiệp như những đảo khác. Bạn nên đến đảo Phú Quý vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 6, vì lúc này thời tiết trên đảo rất thuận lợi cho việc di chuyển và các hoạt động vui chơi giải trí.

Với những bãi biển dài, rặng san hô, cụm đá đen cùng đá gành nhiều màu sắc nhấp nhô trên biển và khí hậu mát mẻ quanh năm, vì thế đảo Phú Quý luôn là địa điểm thu hút khách du lịch vào những dịp lễ, Tết trong năm.

+ Quần đảo Nam Du

Là cái tên đang rất được ưa chuộng trong những năm gần đây, đảo Nam Du hiện là điểm đến đầy thú vị trong dịp nghỉ lễ 10/3 sắp tới. Quần đảo Nam Du nằm về phía đông nam đảo Phú Quốc thuộc vịnh Thái Lan, cách bờ biển Rạch Giá 65 hải lý.

Phong cảnh thiên nhiên nơi đây còn khá hoang sơ với bãi biển màu xanh ngọc bích bất kể thời tiết như thế nào, các rạn san hô tự nhiên cũng nhiều món ăn hấp dẫn. Thời điểm thích hợp nhất để đến với Nam Du là từ tháng 12 đến tháng 5, vì lúc này biển khá lặng, tiết trời nắng ấm, ít mưa.

Quần đảo Nam Du

+ Đảo Điệp Sơn

Đây có lẽ là cái tên còn khá xa lạ đối với nhiều người, nhưng nếu có cơ hội đến Đảo Điệp Sơn một lần thì chắc chắn nơi này sẽ không làm bạn thất vọng.

Nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, điều đặc biệt là vùng đất này có chưa đến 100 hộ dân. Do đó, khung cảnh nơi đây rất xanh - sạch - đẹp, không gian yên bình sẽ giúp chúng ta thư giãn khỏi những ồn ào và khói bụi nơi đô thị.

Đảo Điệp Sơn còn có đường đi bộ dưới biển vô cùng độc đáo và thú vị. Con đường này có độ dài gần 700 mét, rộng 1 mét, nối liền hòn đảo giữa với đảo Điệp Sơn lớn.

Khi đi bộ trên con đường tuyệt mỹ này, bạn có thể cảm nhận được làn nước mát lạnh dưới chân mình, thỏa thích ngắm nhìn những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội xung quanh.

Đảo Điệp Sơn

Hy vọng bài viết trên đã giúp độc giả có thêm nhiều gợi ý để giải đáp thắc mắc mùng 10 tháng 3 đi đâu chơi. Tuy thời gian nghỉ lễ không dài nhưng với những địa điểm mà chúng tôi cung cấp trên đây, bạn và gia đình sẽ có thể tìm kiếm được cho mình một điểm đến vui chơi giải trí lý tưởng vào dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương sắp tới.