Mùng 1 không nên ăn gì và nên ăn gì để năm mới bình an

Đời sống 08/01/2021 12:08

Mùng 1 không nên ăn gì và nên ăn gì để cầu mong năm mới bình an và may mắn? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

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Truyền thống lâu đời của người phương Đông chúng ta rất coi trọng những hoạt động diễn ra trong những ngày Tết đầu năm, vì đây được coi là khởi đầu của năm mới. Do đó mọi thứ đều phải chỉnh chu, mọi hoạt động đều hướng tới điều tốt đẹp để mang lại may mắn, tài lộc. Trong đó việc lựa chọn món ăn là yếu tố vô cùng quan trọng. Vậy mùng 1 không nên ăn gì và nên ăn gì để cầu mong năm mới bình an? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

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Mùng 1 không nên ăn gì và nên ăn gì để cầu mong năm mới bình an và may mắn? - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 1 không nên ăn gì?

Cứ vào dịp Tết là mọi người lại hợp bàn nhau để trả lời cho câu hỏi: Mùng 1 Tết không nên ăn gì? Sau đây là các món bạn nên tránh để có một năm mới thật may mắn.

Cháo trắng

Món cháo trắng thường được mọi người liên tưởng đến việc cúng cô hồn, dã quỷ hoặc những người đã khuất. Nhiều người cho rằng nếu ăn cháo trắng vào mùng 1 Tết sẽ gặp nhiều điều xui rủi, bất trắc vì ma quỷ tưởng bạn giành phần ăn của họ nên sẽ quấy phá.

Ốc

Nhiều người khuyên rằng vào mùng 1 Tết thì không được ăn ốc, điều này sẽ giúp hạn chế những phiền toái trong cuộc sống. Theo quan niệm dân gian thì ăn ốc vào đầu năm sẽ “nói mò”.

Chuối tiêu

Ở miền Bắc vào dịp Tết thì mọi người thường tránh chuối tiêu, vì nhiều người tin rằng ăn chuối tiêu vào mùng 1 Tết sẽ tiêu tán tài sản. Trong khi đó ở miền Nam, do cách phát âm đặc trưng mà chữ “chuối” thường được đọc là “chúi” tức không ngóc đầu lên được. Do đó, để không làm ảnh hưởng đến vận may của bản thân thì tốt nhất bạn không nên ăn chuối vào mùng 1 Tết.

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Ở miền Bắc vào dịp Tết thì mọi người thường tránh chuối tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Trứng vịt lộn

Theo quan niệm dân gian thì việc ăn trứng vịt lộn vào đầu tháng sẽ gây ra nhiều nhầm lẫn, xáo trộn cuộc sống và công việc, gặp nhiều điều không may và mọi việc thường diễn biến trái ngược ý muốn. Vì vậy bạn không nên ăn trứng vịt lộn vào mùng 1 Tết.

Cá mè

Ờ miền Bắc và miền Trung thì mọi người đều kiêng cữ cá mè vào dịp đầu năm, vì họ cho rằng chữ “mè” đi kèm chữ “mè nheo”. Mặt khác, cá mè cũng là loại cá có nhiều xương nên không ít người cũng cho rằng ăn loại cá này đầu năm sẽ xảy ra những điều không may.

Tôm

Ở miền Nam, nhiều người có quan niệm rằng tôm có đầu to và đi giật lùi nên nếu ăn vào đầu năm sẽ khó “đầu xuôi, đuôi lọt”. Trong khi đó, miền Bắc thì lại không kiêng cữ món ăn này.

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Ở miền Nam nhiều người có quan niệm rằng tôm có đầu to và đi giật lùi nên nếu ăn vào đầu năm sẽ khó “đầu xuôi, đuôi lọt” - Ảnh minh họa: Internet

Mắm tôm

Vào mùng 1 Tết nhiều người sẽ đi chùa, đền, lễ đình, họ có quan niệm rằng việc ăn mắm tôm, tỏi sẽ làm người hôi hám và xúc phạm thần linh. Đặc biệt là người miền Bắc, họ cho rằng ăn mắm tôm đầu năm sẽ gặp xui xẻo.

Thịt vịt

Lý do mà nhiều người không lựa chọn thịt vịt vào dịp đầu năm rất đơn giản. Tất cả bắt nguồn từ hình ảnh con vịt gắn liền với câu “tan đàn, xẻ nghé”, đem lại nhiều vận xui, điều không tốt.

Thịt chó

Thịt chó là món ăn được rất nhiều người Việt ưa thích. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế loại thịt này vào dịp Tết, vì nhiều người cho rằng ăn thịt chó vào mùng 1 Tết sẽ mang lại xui xẻo. Hơn nữa, chó cũng là người bạn đáng quý của con người cho nên bạn có thể lợi dụng điều này để từ bỏ thịt chó.

Mực

Đây có lẽ là món ăn mà nhiều người dễ hình dung ra nguyên nhân phải kiêng cữ nhất. Vì khi nhắc đến mực thì ai cũng đều nghĩ đến câu “đen như mực”. Cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều kiêng món này vào mùng 1 Tết để tránh vận đen đeo bám.

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Khi nhắc đến mực thì ai cũng đều nghĩ đến câu “đen như mực” - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 1 nên ăn gì?

Để cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn, ngoài việc bạn quan tâm đến câu hỏi “mùng 1 Tết kiêng ăn món gì?” thì bạn cần cân nhắc một số món nên ăn trong dịp này. Cụ thể như sau:

Xôi gấc

Xôi gấc mang màu đỏ tươi tắn giúp mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Chưa kể đây còn là món xôi được người xưa chọn để dâng lên thần linh, trời đất để cầu mong điều tốt lành cho năm mới. Đây một một món ăn vô cùng lý tưởng để bạn ăn trong dịp đầu năm, vì không chỉ mang lại nhiều điều may mà nó còn rất giàu dinh dưỡng nữa.

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Xôi gấc mang màu đỏ tươi tắn giúp mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà

Vào dịp Tết thì nhà nào cũng đều phải có một đĩa gà luộc để dâng hương cho ông bà tổ tiên cùng đất trời. Hơn nữa, nhiều người cho rằng nên ăn thịt gà vào đầu năm, vì gà có mào đỏ cùng da vàng nên mang ý nghĩa giàu có, hưng thịnh. Bên cạnh đó, thịt gà cũng là món ăn rất giàu dinh dưỡng sẽ giúp bạn có một mùa nghỉ Tết khỏe mạnh.

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Các loại hoa quả màu đỏ

Vào dịp Tết, những loại hoa quả màu đỏ đẹp thường được chọn để chưng trên bàn thờ. Đồng thời việc ăn những loại quả màu đỏ sẽ mang lại nhiều vận may cho gia đình bạn. Các loại quả màu đỏ thường được chọn là: dưa hấu, táo đỏ, nho đỏ, quả doi, thanh long ruột đỏ…

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Vào dịp Tết, những loại hoa quả màu đỏ đẹp thường được chọn để chưng trên bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Vào dịp đầu năm, bạn nên lựa chọn những loại thực phẩm thanh đạm và giữa chế độ ăn cân bằng để bảo vệ hệ tiêu hóa. Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, do đó bạn đừng quá tin vào nó mà trở thành mê tín dị đoan. Điều quan trọng nhất vẫn là ăn uống cân bằng, đa dạng để đảm bảo sức khỏe trong dịp Tết. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề mùng 1 không nên ăn gì và nên ăn gì có thể giúp ích cho các bạn.

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