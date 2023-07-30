Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đề nghị phía Campuchia điều tra, bắt giữ hung thủ, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong nước thông báo cho gia đình nạn nhân.

Thông tin từ VTC News, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, hôm 29/7/2023 tại thủ đô Phnom Penh đã xảy ra một vụ xô xát khiến một công dân Việt Nam (sinh năm 1988) tử vong.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện lực lượng chức năng Campuchia đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và truy nã nghi phạm.

Dẫn tin từ Vietnam+, ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, xác định danh tính người bị hại.

Hình ảnh trích xuất từ camera liên quan tới vụ xô xát chết người xảy ra tại Campuchia hôm 29/7 - Ảnh: Vietnam+

Đại sứ quán yêu cầu phía Campuchia điều tra, bắt giữ hung thủ và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để thông báo cho gia đình nạn nhân, hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết vấn đề hậu sự.

Bạc Liêu: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm sập nhà, gia đình 3 người thương vong Đêm 29/7, tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, lốc xoáy khiến vách tường trước và một số phần khác của căn nhà đè trúng vợ chồng ông Đ., khiến bà Đ.K.M. (36 tuổi, vợ ông Đ.) tử vong. Ông Đ. bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu.

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