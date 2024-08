Miền Bắc tiếp tục đối mặt với mưa lũ phức tạp, kéo dài: Nhiều tuyến đường sạt lở, hoa màu bị ngập úng

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dự báo từ ngày 2-4/8, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.