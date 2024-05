Miền Bắc lại đón tiếp 2 đợt không khí lạnh: Có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Trong những ngày đầu tháng 5, sẽ còn có 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 02/5 đến 08h ngày 03/5 có nơi trên 90mm như: Tà Hộc 2 (Sơn La) 95.6mm, An Bình (Hòa Bình) 93.6mm, Vân Đình (Hà Nội) 107.2mm, Xuân Thủy (Nam Định) 175.6mm, Lý Nhân (Thanh Hóa) 131.8mm, Hoàng Mai (Nghệ An) 113.8mm,… Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong thời điểm mưa dông, miền Bắc cần đề phòng với hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tháng 5 là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc bộ nên các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm. Đặc biệt ở vùng núi, do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian dông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thường xuất hiện vào chiều, chiều tối và đêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định do tác động của El Nino giai đoạn suy thoái, tháng 5 nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C, tháng 6 cao hơn 0,5-1,5 độ C.

Bắc Bộ và Trung Bộ mưa dông cũng xuất hiện vào chiều tối đến đêm - Ảnh: Internet Trong những ngày đầu tháng 5, sẽ còn có 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đợt thứ nhất vào đúng ngày Lập Hạ (5/5) và đợt thứ hai vào ngày 8 - 9/5. Như vậy, cứ khoảng 3 - 4 ngày lại có một đợt không khí lạnh nhẹ ảnh hưởng, do đó, tiết trời mát mẻ được duy trì trong phần lớn 10 ngày đầu tháng này. Không khí lạnh ở thời điểm này trong năm thường nhẹ, không tồn tại lâu (chỉ 1 - 2 ngày) và gây mưa. Vì vậy, trong những ngày tới, gần như toàn miền Bắc có mưa rải rác, có những nơi và những thời điểm sẽ mưa to và có dông. Chẳng hạn, theo dự báo hiện tại, vào đêm nay và sáng mai, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành như Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Hải Phòng… sẽ có mưa, trong ngày mai có lúc mưa to, cục bộ có mưa rất to. Những ngày sau đó, miền Bắc vẫn có mưa rải rác. Mưa lớn được dự báo cũng có thể xảy ra ở Hà Nội và một số khu vực khác vào ngày 6/5 và vài ngày sau đó (8 - 9/5), đi kèm những đợt không khí lạnh tiếp theo. Người dân khi ra ngoài nên mang đồ che mưa vào những ngày này. Xen giữa các đợt không khí lạnh nhẹ ở miền Bắc vẫn là những ngày nóng hơn, nhưng nhiệt độ không cao như hồi cuối tháng 4 và cũng không kéo dài thành đợt nóng mới. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chuyển mùa - Ảnh: Internet Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, dự báo thời tiết ngày 4/5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chuyển mùa. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ mưa dông cũng xuất hiện vào chiều tối đến đêm. Dự báo chiều và tối nay mưa dông xảy ra ở nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Trong đó có nhiều điểm mưa to với lượng mưa trên 70mm, nguy cơ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Trưa chiều khu vực này có những khoảng nắng, thời tiết oi nóng. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố tăng lên từ 30 – 34 độ. Riêng Hòa Bình, Điện Biên Phủ nắng nóng 35-36 độ. Với khu vực Trung Bộ từ Đông Hà đến Tuy Hòa nắng nóng 35-36 độ. Các thành phố khác nhiệt độ dao động trong khoảng 33-34 độ. Dự báo thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa chuyển mùa xảy ra ở một nửa khu vực. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to, cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh đi kèm. Ban ngày trời có nắng, tuy nhiên nhiệt độ giảm hơn so với những ngày trước. Một vài nơi như Tây Ninh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một 37 độ. TPHCM, Cần Thơ và các nơi khác nhiệt độ trong khoảng 31-36 độ.

