Tối ngày 27/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M. để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú thọ, nam sinh tên N.H.Đ (học sinh lớp 8) - nạn nhân bị hành hung dẫn đến chết não ở Hà Nội - vẫn đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Bà và mẹ của cháu Đ. cùng nhau túc trực chăm sóc. Nhìn vào đôi mắt quầng thâm, đỏ hoe vì khóc thương con cùng cơ thể tiều tụy, chắc hẳn những ngày qua, người mẹ ấy chẳng có một giấc ngủ ngon, một bữa cơm lành. Từ khi con xảy ra việc, chị N.T.L. - mẹ cháu Đ. - như "người mất hồn", đến giờ chị vẫn mong rằng đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh dậy con trai lại thủ thỉ tâm sự với mẹ như thường ngày. Chị L. nghẹn ngào nói: "Từ lúc xảy ra vụ việc, gia đình họ chỉ đến vài lần thôi, họ cũng phó mặc và bảo chỉ lo được 70 triệu đồng như ban đầu. Còn nếu bắt họ lo nữa thì chỉ còn bước đi nhảy cầu, đừng yêu cầu gì từ phía họ nữa. Tôi làm lụng vất vả cũng chỉ mong các con bằng bạn, bằng bè, ăn học đến nơi đến chốn. Dù khó khăn, vất vả nhưng tôi đều cố gắng lo cho con. Nhìn mà thấy cuộc đời sao bất công với con thế! Cầu mong cho con vượt qua được kiếp nạn này!". Người mẹ chết lặng bên con trai tại bệnh viện - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 27/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với T.V.M. (SN 2008, ở quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vào ngày 19/3, đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình cháu N.H.Đ. (SN 2010, ở quận Long Biên) về việc cháu Đ. đang chơi tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng bị đánh trọng thương. Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với T.V.M. - Ảnh: VietNamNet Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận quận Long Biên xác định, vào khoảng 15h ngày 17/3, cháu T.V.K. (SN 2012, ở quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu N.H.Đ. tát vào mặt. Cháu T.V.K. chạy đi gọi anh trai là T.V.M. để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố là anh T.V.T. Sau khi nghe kể lại sự việc, anh T.V.T. chở 2 con ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T. bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy. Sau đó, anh T. quay xe định ra về. Lúc này, anh T. thấy cháu M. chạy vào đấm, làm cháu Đ. ngã ra đất. Anh T. vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, anh T. trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy cháu Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.