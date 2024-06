Do có mâu thuẫn trước đó, bị can đã hẹn 2 nữ sinh đến quán cà phê để giải quyết. Tại đây, bị can liên tục đấm, đá vào người của hai nữ sinh.

Theo thông tin từ báo Hậu Giang: Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Mỹ Nga (sinh năm 2005), cư trú ấp Xáng Mới B, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, về tội làm nhục người khác, theo quy định tại khoản 2, Điều 155, Bộ luật Hình sự. Hiện trường vụ việc (Ảnh: Tiền Phong) Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24-10-2023, Lê Thị Mỹ Nga hẹn em T. (sinh năm 2008), trú tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và em A. (sinh năm 2008), trú xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, đến quán cà phê Hoàng Trang, thuộc ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, để giải quyết mâu thuẫn giữa Nga với em T. và A. trước đó trên mạng xã hội. Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Khi đến quán cà phê ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang), cả 3 người ngồi chung bàn uống nước và nói chuyện. Khoảng 5 phút sau, Nga đứng dậy bắt T. quỳ gối xuống nền gạch rồi tát T. Tiếp đó, tới lượt A. bị bắt quỳ gối để Nga tát. Khi Nga tát A. được 4 cái thì các học sinh khác đến can ngăn. Lúc này, Nga quay sang dùng tay đánh, chân đá vào người T. Sự việc được một số người xung quanh dùng điện thoại quay và phát lên mạng xã hội. Sau khi bị đánh, T. và A. đã đến Công an thị trấn Một Ngàn (huyện Châu Thành A) trình báo sự việc. Cháy lớn tại nhà xưởng không phép quận Cầu Giấy, khói đen dày đặc khiến hàng chục ô tô hoảng loạn tháo chạy Khoảng 9h30 sáng nay (13/6), đám cháy xuất hiện tại ô đất dự án thuộc quản lý của Trung tâm phát triển Quỹ đất thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-voi-an-chi-2-nu-sinh-tai-thi-tran-mot-ngan-bi-bat-quy-goi-duoi-nen-gach-tat-en-chay-ma-684183.html Theo Mộc Uyên (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-voi-an-chi-2-nu-sinh-tai-thi-tran-mot-ngan-bi-bat-quy-goi-duoi-nen-gach-tat-en-chay-ma-684183.html