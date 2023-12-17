Mâu thuẫn gia đình, vợ đâm chồng tử vong tử vong tại chỗ ở Thanh Hóa

Đời sống 17/12/2023 17:13

Sáng ngày 17.12, một vụ án mạng đã xảy ra, nguyên nhân do mâu thuẫn, người vợ đã dùng hung khí đâm chồng tử vong tại chỗ.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 17.12, một lãnh đạo UBND TT.Hậu Lộc (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an H.Hậu Lộc điều tra, làm rõ nguyên nhân nghi án vợ đâm chồng tử vong.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ ngày 17.12. Thời điểm trên, đôi vợ chồng (cùng ngụ phố Tân Đồng, TT.Hậu Lộc) xảy ra mâu thuẫn tại nhà riêng.

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Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ việc và tình hình của nghi phạm gây án. Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc mâu thuẫn, xô xát, người vợ đã dùng hung khí (chưa xác định được loại hung khí cụ thể) đâm người chồng. Hậu quả, người chồng tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an H.Hậu Lộc đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ việc và tình hình của nghi phạm gây án.

Trước đó cũng đã xảy ra vụ án tương tự, mâu thuẫn gia đình vợ chém chồng tử vong ở Trà Vinh. Như VietNamNet đưa tin, ngày 19/11, nghi phạm Thạch Thị Siêne tổ chức nhậu tại nhà cùng với những người bạn. Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Kiên Nhẫn (41 tuổi, chồng của Siêne) đi làm về thấy vợ đang nhậu với người bạn

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Nghi phạm Thạch Thị Siêne trong vụ chén chồng tử vong do mâu thuẫn. Ảnh: VietNamNet.

Sau đó, anh Nhẫn và vợ xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Lúc này, nghi phạm Siêne cầm búa đánh anh Nhẫn nhưng được mọi người can ngăn. Anh Nhẫn dọn đồ lên xe bỏ nhà đi.

Tuy nhiên, đi được một đoạn, do quên mang theo tiền, anh Nhẫn quay lại nhà. Lúc này, Siêne cầm dao chạy đến chém liên tục, kết quả khám nghiệm trên cơ thể nạn nhân có 38 vết thương ở chân và lưng anh Nhẫn. Anh Nhẫn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Đến ngày 22/11, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Rạng sáng 23/11, anh Nhẫn được đưa về nhà và tử vong.

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Bị chồng đánh, Bùi Thị Tuyết Nhi (SN 2003) bực tức dùng con dao nhỏ, đâm một nhát trúng vùng ngực của chồng khiến nạn nhân ngã gục bất tỉnh và tử vong.

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