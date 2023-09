Trước đó, Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại chung cư City Garden, khiến một người đàn ông 35 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một chung cư trên đường Ngô Tất Tố.

Theo báo Phụ Nữ đưa tin trước đó, khi bảo vệ có mặt tại căn hộ thì phát hiện một người đàn ông (35 tuổi) nằm gục với vết thương ở phần bụng nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên người đàn ông đã tử vong. Sự việc được báo cho công an.

Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi lấy lời khai các nhân chứng. Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân tử vong do bị đâm bằng vật nhọn nghi là dao. Một số người dân sống gần căn hộ cho biết, nạn nhân và vợ là bà H. (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) sinh sống từ nhiều năm nay ở căn hộ. Quá trình sinh sống cả 2 phát sinh nhiều mâu thuẫn trong tình cảm.

Trưa cùng ngày, người dân nghe tiếng cự cãi phát ra. Ít phút sau, bảo vệ cùng lực lượng chức năng lên phòng vợ chồng bà H. và đưa nạn nhân đang bị thương ở phần bụng đi cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ việc có người giúp việc của gia đình vợ chồng bà H.

Bà này cho biết do vợ chồng bà H. khóa cửa phòng ngủ nói chuyện nên không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, bà H. mở cửa ra với vẻ mặt hoảng loạn và nói là chồng bà bị thương. Lúc này, người giúp việc báo cho bảo vệ cùng lực lượng chức năng đưa chồng bà H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chồng bà H. đã tử vong. Bước đầu bà H. khai do mâu thuẫn với chồng mình nên cự cãi. Bực tức nên bà dùng dao đâm chồng khiến ông này gục tại chỗ và tử vong.

Cảnh sát đang lấy lời khai H. và những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.