Do mâu thuẫn vợ chồng, nghi phạm Tạ Xuân đã chém vợ trọng thương, chém em vợ tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 20h ngày 24/8, các trinh sát của Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã truy bắt thành công Tạ Xuân Trường. Nghi phạm này là người gây ra vụ án mạng vào khoảng 12h cùng ngày, tại xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), làm 2 người thương vong.

Nghi phạm Tạ Xuân Trường - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, khoảng 10h sáng 24/8, chị Hoàng Thị Đ. (SN 1984) và chị Hoàng Thị M. (SN 1992, em gái chị Đ., cùng trú tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên) đi xe máy từ xã Xuân Ái lên xã Châu Quế Hạ, nhằm giải quyết việc gia đình giữa chị Đ. và anh Tạ Xuân Trường (là chồng chị Đ.).

Khi chị Đ. và chị M. vào trong nhà, Trường khóa trái cửa nhà lại. Sau đó khoảng 2 tiếng, bà Nguyễn Thị D. (mẹ đẻ của Trường), phát hiện có tiếng cãi vã trong nhà con trai. Khi vào nhà Trường, bà D. phát hiện chị M. và Đ. nằm gục trong nhà, trên người có vết thương.

Nghi phạm Trường chém vợ trọng thương, chém em vợ tử vong - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTV News, lực lượng chức năng cho biết thêm, chị M. và chị Đ. sau đó được đưa đến Trạm y tế xã Châu Quế Hạ để cấp cứu, song chị M. đã tử vong, còn chị Đ. được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Văn Yên.

Sau khi gây án, Trường đã trốn vào rừng, cảnh sát ngay lập tức tung lực lượng truy bắt. Tối nay, cảnh sát bắt giữ nghi phạm khi Trường đang quay trở lại ngôi nhà ở xã Châu Quế Hạ với ý định uống thuốc diệt chuột để tự tử.

Theo nguồn tin, Trường và chị Đ. có 2 người con chung. Cách đây khoảng 2 tháng, chị Đ. đi làm ăn xa nên 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.

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