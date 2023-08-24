Lực lượng chức năng TP Huế đang làm rõ vụ việc một nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng, quay clip.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 24/8, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, chiều 23/8, đơn vị nhận được đơn của gia đình cháu N.T.V. (13 tuổi, học sinh lớp 7/2 Trường THCS Duy Tân, TP Huế) trình báo việc nữ sinh này bị một nhóm học sinh khác đánh hội đồng.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Huế cho biết thêm, sau khi nhận được đơn, đơn vị liên lạc với hiệu trưởng 3 trường yêu cầu báo cáo sự việc.

Em NTV bị nhóm học sinh đánh - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, bà Nguyễn T.T.N. (mẹ N.T.V.) có đơn trình báo cơ quan chức năng việc con gái bà bị một nhóm học sinh đánh hội đồng.

Theo nội dung đơn, ngày 31/7 một nhóm học sinh gồm: B.Tr. (lớp 7/3, Trường THCS Trần Phú); D. và H. (lớp 7/5, Trường THCS Hùng Vương); Trần P.U. (lớp 7/2, Trường THCS Duy Tân) đi xe đạp điện đến nhà bà N. Bốn học sinh này hù dọa, ép buộc V. lên xe đến nhà thờ Phủ Cam (phường Phước Vĩnh) đánh đập và quay lại video.

Một nữ sinh dùng chân và tay đánh tới tấp vào phần đầu, bụng của cháu V. - Ảnh: VTC News

Tiếp đó, 4 học sinh này tiếp tục đưa V. đến tượng đài Quang Trung (phường An Tây) đánh đập và quay video. “Nhóm này còn đòi lột áo quần của V. để thỏa mãn thú tính. V. liên tục van xin đừng đánh nữa nhưng 4 học sinh này vẫn không buông tha”, bà N. viết trong đơn.

Ngoài ra, bà T.T.N. cho biết, sau khi về nhà, cháu V. tinh thần không ổn định, thân thể bầm tím, bỏ ăn và ít nói chuyện với gia đình. Đến 11/8, bà N. mới biết sự việc qua video của Trần P.U. Hiện cháu V. đang bị đau vùng bụng, phải theo dõi sức khoẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-u-sinh-o-hue-bi-ban-hoc-lot-o-anh-hoi-ong-da-man-612048.html