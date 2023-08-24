Nam sinh 13 tuổi đi học bơi tại bể bơi trong một trường THPT ở TP Vinh, Nghệ An bị chết đuối.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 22/8, một nhóm học sinh mua vé vào học bơi tại bể bơi Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Đến khoảng 15h cùng ngày, mọi người phát hiện em N.T.B (13 tuổi) đuối nước dưới đáy bể. Những người có mặt tại hiện trường đã hô hoán cứu vớt nạn nhân. Em B sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong sau một ngày.

Theo lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập, em B có gia cảnh rất khó khăn. Nạn nhân quê ở huyện Nghi Lộc nhưng theo mẹ vào TP Vinh thuê trọ.

Bể bơi nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bể bơi tại trường THPT này bắt đầu mở cửa đón học sinh học bơi từ tháng 5-2023. Đến nay tại đây đã tổ chức được 6 khóa dạy bơi. Bể bơi trong trường "hiện đại, sử dụng hệ thống trang thiết bị tiên tiến nhất của châu Âu, có mái che và sử dụng 100% nước máy. Đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên nhiệt tình, có nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy lâu năm với phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả".

Nhà trường cam kết với phụ huynh sau khóa học 100% các học viên biết bơi.

Hải Dương: Hai chú cháu tử vong thương tâm trong lúc đang tập bơi Nạn nhân là ông Hoàng Văn H (51 tuổi, ngụ phường này) và cháu Hoàng Thị Nhả K (18 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

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