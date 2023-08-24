Nam thanh niên tông trúng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Thanh Hóa

Đời sống 24/08/2023 10:33

Công an TP Thanh Hóa xác nhận, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông bị người tham gia giao thông tông xe khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 16h45 ngày 23/8, ở khu vực ngã tư đại lộ Lê Lợi - Hạc Thành (thuộc phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra vụ va chạm giao thông khiến đại uý Đào Văn Thuân, cán bộ Đội CSGT - trật tự Công an TP Thanh Hoá bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

 

Tại thời điểm trên, khi đại uý Thuân đang chỉ huy điều khiển giao thông tại ngã tư thì phát hiện xe máy mang biển số 36D1-729.44 do Nguyễn Lê Huy (sinh năm 2006, ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ nên ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, do Huy không làm chủ được tốc độ nên đã đâm va vào người đại uý Thuân.

Nam thanh niên tông trúng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Đại úy Thuân bị quái xế tông ngã - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Giao Thông, hậu quả vụ va chạm đã khiến đại uý Thuân ngã ra đường, bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực kiểm tra sức khoẻ.

Qua thăm khám ban đầu, đại uý Thuân bị chấn thương phần mềm. Trong khi đó, Nguyễn Lê Huy bị xây xước nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an TP Thanh Hoá đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý và phân luồng giao thông. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm nói trên.

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