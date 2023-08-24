Hải Dương: Hai chú cháu tử vong thương tâm trong lúc đang tập bơi

Đời sống 24/08/2023 16:15

Nạn nhân là ông Hoàng Văn H (51 tuổi, ngụ phường này) và cháu Hoàng Thị Nhả K (18 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 24/8, lãnh đạo phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chú cháu trong một gia đình tử vong.

Sự việc diễn ra vào khoảng 17h30 chiều 23/8, nạn nhân là ông Hoàng Văn H (51 tuổi, ngụ phường này) và cháu Hoàng Thị Nhả K (18 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Lúc này, anh H có đưa cháu K ra một nhánh sông Hương ở khu vực QL390 giáp ranh xã Quyết Thắng để tập bơi. Khi vừa xuống sông, cháu K bị hẫng chân ngã. Anh H bơi ra cứu cháu, sau đó hai chú cháu bị nước cuốn đi. Ngay sau đó, người dân đã đến khu vực hiện trường hai chú cháu bị nạn để tìm kiếm, cứu hộ.

Hải Dương: Hai chú cháu tử vong thương tâm trong lúc đang tập bơi - Ảnh 1
Người dân hỗ trợ tìm thi thể tại khu vực hai chú cháu đuối nước - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Hải Dương: Hai chú cháu tử vong thương tâm trong lúc đang tập bơi - Ảnh 2
Người dân theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào tối cùng ngày, thi thể của anh H được tìm thấy ở gần đoạn sông nơi chú cháu tập bơi. Đến gần 11h trưa 24/8, lực lượng chức năng và người dân quanh khu vực mới tìm thấy thi thể cháu K.

Cháu K đang trong thời gian nghỉ hè về quê nội chơi. Cháu K vừa nhận được thông báo trúng tuyển Đại học An ninh nhân dân (TP.HCM) thì xảy ra tai nạn đau lòng này. Hiệntại,  thi thể đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Vụ nam sinh chết đuối ở hồ bơi của nhà trường: Nỗi ám ảnh của những người mẹ

Vụ nam sinh chết đuối ở hồ bơi của nhà trường: Nỗi ám ảnh của những người mẹ

Chị Bích Ngọc, ngụ ở TP Thủ Đức, TP.HCM nhận tin con một người bạn ở xa của mình chết đuối ở hồ bơi.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ đuối nước tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 29 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng