Nạn nhân là ông Hoàng Văn H (51 tuổi, ngụ phường này) và cháu Hoàng Thị Nhả K (18 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 24/8, lãnh đạo phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chú cháu trong một gia đình tử vong.

Sự việc diễn ra vào khoảng 17h30 chiều 23/8, nạn nhân là ông Hoàng Văn H (51 tuổi, ngụ phường này) và cháu Hoàng Thị Nhả K (18 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Lúc này, anh H có đưa cháu K ra một nhánh sông Hương ở khu vực QL390 giáp ranh xã Quyết Thắng để tập bơi. Khi vừa xuống sông, cháu K bị hẫng chân ngã. Anh H bơi ra cứu cháu, sau đó hai chú cháu bị nước cuốn đi. Ngay sau đó, người dân đã đến khu vực hiện trường hai chú cháu bị nạn để tìm kiếm, cứu hộ.

Người dân hỗ trợ tìm thi thể tại khu vực hai chú cháu đuối nước - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Người dân theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào tối cùng ngày, thi thể của anh H được tìm thấy ở gần đoạn sông nơi chú cháu tập bơi. Đến gần 11h trưa 24/8, lực lượng chức năng và người dân quanh khu vực mới tìm thấy thi thể cháu K.

Cháu K đang trong thời gian nghỉ hè về quê nội chơi. Cháu K vừa nhận được thông báo trúng tuyển Đại học An ninh nhân dân (TP.HCM) thì xảy ra tai nạn đau lòng này. Hiệntại, thi thể đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

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