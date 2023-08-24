Nhóm “bông hồng đen” tại Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu đồng vì lấy máu xét nghiệm người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý của phụ huynh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 24/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hải Phòng vừa quyết định xử phạt bà Đinh Thị U. (52 tuổi), trưởng nhóm "Bông hồng đen", 7,5 triệu đồng.

Trong quyết định xử phạt do bà Phạm Thị Trà, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng, ký nêu rõ, bà U. đã thực hiện xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

Trưởng nhóm Bông hồng đen bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, địa bàn phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) xuất hiện nhóm người lạ mặt tự ý lấy máu của nhiều học sinh để xét nghiệm HIV. Việc lấy máu này, nhà trường, phụ huynh và chính quyền đều không được biết.

Theo ông Lưu Đình Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Sơn, các phụ huynh phản ánh mỗi học sinh cho lấy máu đều được trả 100.000 đồng, giới thiệu thêm người nào sẽ được hưởng 25.000 đồng.

Kết quả làm việc ban đầu, nhóm người trên tự xưng là thành viên của tổ chức có tên "Bông hồng đen"; đang triển khai dự án phi chính phủ về phòng chống HIV/AIDS.

"Cơ quan chức năng đã lập biên bản hành vi của nhóm người trên vì hoạt động lấy máu của học sinh để xét nghiệm không báo cáo chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn yêu cầu nhóm người này cung cấp các tài liệu, giấy tờ liên quan đến tổ chức mang tên "Bông hồng đen"", ông Dũng nói.

Chủ tịch UBND phường Hải Sơn nhấn mạnh thêm, ngoài việc xử lý hành vi tự ý lấy máu của học sinh để xét nghiệm của nhóm người trên, chính quyền đã giao cơ quan công an điều tra, xác minh xem có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không, nếu có sẽ xử lý nghiêm.

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