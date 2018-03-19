Mất chưa đầy 3 phút để kích thích tóc mọc nhanh tại nhà với công thức thần kỳ từ củ hành tây

Đời sống 19/03/2018 11:22

Mái tóc dày và dài sẽ không còn là niềm ao ước xa vời khi bạn biết cách kích thích tóc mọc nhanh tại nhà bằng công thức cực kỳ đơn giản dưới đây.

So với việc sử dụng hóa chất để kích thích mọc tóc nhanh thì liệu pháp từ những nguyên liệu thiên nhiên có thể tìm thấy ngay tại nhà là sự lựa chọn vừa khôn ngoan, an toàn mà vẫn đem lại hiệu quả cao.

Một trong những nguyên liệu được cho là rất tốt cho sự tăng trưởng của tóc là củ hành tây. Nước ép hành tây giàu sulphur tuy tạo ra mùi hăng khó chịu nhưng lại là thành phần có ưu điểm làm chậm quá trình gãy rụng tóc.

Mất chưa đầy 3 phút để kích thích tóc mọc nhanh tại nhà với công thức thần kỳ từ củ hành tây - Ảnh 1

Hiệu quả mọc tóc rõ rệt nhờ sử dụng hành tây chỉ trong 1 tuần - Ảnh: Internet

Chất chống oxy hóa trong nước ép hành tây còn chữa được hiện tượng bạc tóc sớm ở người trẻ. Tinh chất từ củ hành cũng giúp máu lưu thông tốt hơn, đảm bảo cho nang lông nhận được đủ số lượng cần thiết những chất dinh dưỡng giúp tóc có điều kiện phát triển tốt.

Sử dụng hành tây để kích thích mọc tóc là một phương pháp tự nhiên có hiệu quả nhanh chóng nhất, không thua kém bất kỳ loại dầu gội nào kích thích tóc mọc ở trên thị trường. Áp dụng cách kích thích mọc tóc nhanh bằng hành tây dưới đây, bạn sẽ thấy ngay kết quả rõ rệt chỉ trong vòng 1 tuần sử dụng:

Xả tóc với nước ép hành tây và khoai tây

Khoai tây tươi chứa nhiều vitamin C và B cùng các khoáng chất có lợi cho tóc như sắt và kẽm. Đặc biệt, sắt rất cần thiết cho sự phát triển của tóc bởi khi thiếu sắt sẽ dẫn tới rụng tóc nghiêm trọng, nặng hơn có thể gây hói đầu.

Mất chưa đầy 3 phút để kích thích tóc mọc nhanh tại nhà với công thức thần kỳ từ củ hành tây - Ảnh 2

Nước ép từ củ hành tây và khoai tây có thể ngừa hói đầu - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Xay nhuyễn ½ củ hành tây cùng với ½ củ khoai tây tươi, ép lấy nước hoặc dùng 1 chiếc khăn sữa em bé vắt lấy nước cốt.

- Thoa đều hỗn hợp nước ép hành tây và khoai tây lên da đầu, massage nhẹ nhàng trong khoảng 2-3 phút

- Quấn gọn tóc và ủ tóc trong khoảng 10 phút rồi gội đầu với dầu gội

Bạn nên sử dụng hỗn hợp xả tóc từ hành tây và khoai tây 2-3 lần mỗi tuần trước khi gội đầu để tóc được kích thích tăng trưởng tốt hơn.

Ủ tóc với nước ép hành tây và dầu dừa

Phụ nữ Ấn Độ đã biết sử dụng dầu dừa để dưỡng tóc từ nhiều thế kỷ trước. Không phải ngẫu nhiên họ khám phá ra dầu dừa là liều thuốc bổ cho tóc bởi trước đó, phụ nữ da đỏ đã dùng dầu dừa để nuôi dưỡng mái tóc dày, khỏe mạnh. Sự kết hợp dầu dừa tự nhiên nguyên chất cùng với nước ép hành tây không chỉ giúp kích thích tóc mọc nhanh mà còn cung cấp đủ dưỡng chất nuôi tóc mềm mượt, chống lại những vi khuẩn gây ngứa da đầu.

Mất chưa đầy 3 phút để kích thích tóc mọc nhanh tại nhà với công thức thần kỳ từ củ hành tây - Ảnh 3

Cần kiên trì ủ tóc đều đặn để tóc tăng trưởng tốt hơn - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Xay nhuyễn ½ củ hành tây rồi ép lấy nước hoặc dùng khăn sữa em bé vắt lấy nước cốt

- Thêm vào hỗn hợp nước ép hành tây 2 thìa cà phê dầu dừa, trộn đều

- Thoa hỗn hợp vừa trộn lên toàn bộ da đầu, massage nhẹ nhàng trong khoảng 2-3 phút

- Quấn gọn mái tóc của bạn và ủ tóc trong ít nhất 30 phút trước khi gội sạch với dầu gội

Tương tự như công thức trên, bạn nên ủ tóc với nước ép hành tây và dầu dừa mỗi tuần 2-3 lần trước khi gội đầu để nhanh chóng nhận được kết quả như ý.

Đừng đổ nước vo gạo đi vì bạn sẽ bất ngờ với cách trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu này

Đừng đổ nước vo gạo đi vì bạn sẽ bất ngờ với cách trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu này

Trong nhiều cách trị mụn trứng cá bằng thành phần thiên nhiên, nước vo gạo là nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm mà lại có nhiều công dụng dưỡng trắng da nhất. Với công thức dưỡng da trị mụn thần kỳ này, từ nay bạn sẽ không lãng phí nước vo gạo nữa!

Xem thêm
Từ khóa:   củ hành hành tây nước ép hành tây

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 22 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 51 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng