Mất chưa đầy 3 phút để kích thích tóc mọc nhanh tại nhà với công thức thần kỳ từ củ hành tây

Một trong những nguyên liệu được cho là rất tốt cho sự tăng trưởng của tóc là củ hành tây. Nước ép hành tây giàu sulphur tuy tạo ra mùi hăng khó chịu nhưng lại là thành phần có ưu điểm làm chậm quá trình gãy rụng tóc.

So với việc sử dụng hóa chất để kích thích mọc tóc nhanh thì liệu pháp từ những nguyên liệu thiên nhiên có thể tìm thấy ngay tại nhà là sự lựa chọn vừa khôn ngoan, an toàn mà vẫn đem lại hiệu quả cao.

Chất chống oxy hóa trong nước ép hành tây còn chữa được hiện tượng bạc tóc sớm ở người trẻ. Tinh chất từ củ hành cũng giúp máu lưu thông tốt hơn, đảm bảo cho nang lông nhận được đủ số lượng cần thiết những chất dinh dưỡng giúp tóc có điều kiện phát triển tốt.

Sử dụng hành tây để kích thích mọc tóc là một phương pháp tự nhiên có hiệu quả nhanh chóng nhất, không thua kém bất kỳ loại dầu gội nào kích thích tóc mọc ở trên thị trường. Áp dụng cách kích thích mọc tóc nhanh bằng hành tây dưới đây, bạn sẽ thấy ngay kết quả rõ rệt chỉ trong vòng 1 tuần sử dụng:

Xả tóc với nước ép hành tây và khoai tây

Khoai tây tươi chứa nhiều vitamin C và B cùng các khoáng chất có lợi cho tóc như sắt và kẽm. Đặc biệt, sắt rất cần thiết cho sự phát triển của tóc bởi khi thiếu sắt sẽ dẫn tới rụng tóc nghiêm trọng, nặng hơn có thể gây hói đầu.

Nước ép từ củ hành tây và khoai tây có thể ngừa hói đầu - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Xay nhuyễn ½ củ hành tây cùng với ½ củ khoai tây tươi, ép lấy nước hoặc dùng 1 chiếc khăn sữa em bé vắt lấy nước cốt.

- Thoa đều hỗn hợp nước ép hành tây và khoai tây lên da đầu, massage nhẹ nhàng trong khoảng 2-3 phút

- Quấn gọn tóc và ủ tóc trong khoảng 10 phút rồi gội đầu với dầu gội

Bạn nên sử dụng hỗn hợp xả tóc từ hành tây và khoai tây 2-3 lần mỗi tuần trước khi gội đầu để tóc được kích thích tăng trưởng tốt hơn.

Ủ tóc với nước ép hành tây và dầu dừa

Phụ nữ Ấn Độ đã biết sử dụng dầu dừa để dưỡng tóc từ nhiều thế kỷ trước. Không phải ngẫu nhiên họ khám phá ra dầu dừa là liều thuốc bổ cho tóc bởi trước đó, phụ nữ da đỏ đã dùng dầu dừa để nuôi dưỡng mái tóc dày, khỏe mạnh. Sự kết hợp dầu dừa tự nhiên nguyên chất cùng với nước ép hành tây không chỉ giúp kích thích tóc mọc nhanh mà còn cung cấp đủ dưỡng chất nuôi tóc mềm mượt, chống lại những vi khuẩn gây ngứa da đầu.

Cần kiên trì ủ tóc đều đặn để tóc tăng trưởng tốt hơn - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Xay nhuyễn ½ củ hành tây rồi ép lấy nước hoặc dùng khăn sữa em bé vắt lấy nước cốt

- Thêm vào hỗn hợp nước ép hành tây 2 thìa cà phê dầu dừa, trộn đều

- Thoa hỗn hợp vừa trộn lên toàn bộ da đầu, massage nhẹ nhàng trong khoảng 2-3 phút

- Quấn gọn mái tóc của bạn và ủ tóc trong ít nhất 30 phút trước khi gội sạch với dầu gội

Tương tự như công thức trên, bạn nên ủ tóc với nước ép hành tây và dầu dừa mỗi tuần 2-3 lần trước khi gội đầu để nhanh chóng nhận được kết quả như ý.