Đừng đổ nước vo gạo đi vì bạn sẽ bất ngờ với cách trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu này

Nước vo gạo chứa chất chống oxy hóa ngăn ngừa sự phát triển của mụn trứng cá. Đồng thời, chất bột gạo trong nước vo gạo có khả năng làm sạch da từ sâu bên trong, xử lý triệt để tình trạng bít lỗ chân lông và loại bỏ vi khuẩn gây mụn.

Nghĩ đến nước vo gạo, ta thường nhớ ngay tới cách làm trắng da chứ ít ai biết tới khả năng trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu này. Tuy nhiên, nước vo gạo thực sự là phương thuốc trị mụn trứng cá tuyệt vời có thể kiếm được ngay trong gian bếp nhà bạn.

Nước vo gạo không chỉ dưỡng trắng da mà còn trị mụn trứng cá rất tốt - Ảnh: Internet

Dùng nước vo gạo trị mụn có bị bắt nắng không?

Nước vo gạo không là nguyên nhân khiến da dễ bắt nắng. Tuy nhiên, dù bạn có sử dụng nước vo gạo hay không thì vẫn nên dùng kem chống nắng hàng ngày để ngăn ngừa lão hóa da.

Công thức mặt nạ trị mụn bằng nước gạo, quế và mật ong

Sự kết hợp của 3 thành phần kháng viêm tuyệt vời: nước gạo, quế và mật ong là cách trị mụn trứng cá thực sự hiệu quả.

Mặt nạ trị mụn bằng nước gạo, quế và mật ong - Ảnh: Internet

Cách làm mặt nạ:

- Trộn đều ½ thìa cà phê bột quế, ½ thìa cà phê mật ong và 2 thìa cà phê nước vo gạo

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ vừa trộn lên vùng da bị mụn trứng cá, day nhẹ và để mặt nạ khô trên da trong khoảng 10 phút

- Rửa mặt thật sạch với nước ấm và thoa kem dưỡng da

Công thức mặt nạ trị mụn bằng nước vo gạo và nha đam

Bên cạnh khả năng điều trị mụn trứng cá, công thức mặt nạ này là phương pháp hoàn hảo trong việc làm mờ thâm, sẹo do mụn gây ra trên da mặt.

Cách làm:

- Trộn 1 thìa cà phê nước vo gạo và 2 thìa cà phê gel nha đam với nhau

- Thoa hỗn hợp vừa trộn lên vùng bị mụn trứng cá và thư giãn trong khoảng 15 phút

- Rửa sạch bằng nước ấm và bôi kem dưỡng da

Cần kiên trì đối với phương pháp trị mụn bằng nước vo gạo để đạt kết quả dài lâu - Ảnh: Internet

Thực hiện trị mụn với các công thức từ nước vo gạo hàng ngày sẽ giúp bạn xử lý được những vết mụn trứng cá “đáng ghét” nhanh chóng hơn. Không chỉ mình bạn mà hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới cũng đang phải sống chung với mụn trứng cá trên da. Mụn trứng cá bắt nguồn từ nhiều yếu tố, nhưng nguyên nhân phổ biến nhất gây nên mụn trứng cá là hiện tượng các lỗ chân lông bị bí tắc khiến cho các vi khuẩn sinh sôi dưới bề mặt da gây nhiễm trùng, mụn viêm, mụn bọc,...

Trên thị trường có hàng tấn sẩn phẩm chống mụn, trị mụn trứng cá bán sẵn trong các cửa hàng mỹ phẩm. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này đều có thành phần là các chất hóa học có thể gây ra những kích ứng cho da và cơ thể người dùng.

Do vậy, cách trị mụn khôn ngoan nhất là sử dụng các sản phẩm có thành phần thiên nhiên, tuy tốn thời gian để thấy kết quả rõ rệt nhưng là liệu pháp an toàn để bạn có thể yên tâm sử dụng để “chiến đấu” với mụn trong thời gian dài. Hãy kiên trì rồi bạn sẽ thấy hiệu nghiệm sau khoảng 1 tuần sử dụng.