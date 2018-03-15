Thật đáng tiếc nếu bạn không biết công dụng dưỡng da tuyệt vời từ loại mặt nạ sữa chua này

Chăm sóc da 15/03/2018 09:31

Không cần chi tiền cho các khoản làm đẹp tốn kém, bạn có thể dưỡng da ngay tại nhà với mặt nạ từ sữa chua “thần thánh” dưới đây.

Nhiều chị em phụ nữ phải chi một khoản tiền lớn hàng tháng cho các sản phẩm dưỡng da đắt tiền, spa và tới các salon làm đẹp. Thế nhưng, chẳng cần tiêu tốn quá nhiều tiền, chị em vẫn có thể sở hữu làn da trắng mịn, căng bóng khỏe mạnh từ bên trong nhờ công dụng dưỡng da tuyệt vời từ mặt nạ sữa chua.

Mặt nạ sữa chua có những tác dụng gì?

Sữa chua là một thành phần dưỡng da đa năng, là công thức yêu thích được chị em tin dùng trong làm đẹp. Sữa chua chứa lợi khuẩn không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp da tăng khả năng đề kháng, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn xấu.

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Thường xuyên đắp mặt nạ từ sữa chua giúp da trắng mịn, sạch mụn - Ảnh: Internet

Thường xuyên đắp mặt nạ sữa chua là điều nên làm vì sữa chua còn có thể dưỡng trắng da, tăng cường độ ẩm cho da và ngừa mụn. Với những công dụng đó tuyệt vời đó, đắp mặt nạ dưỡng da từ sữa chua nên được chị em phụ nữ đưa vào thành thói quen hàng ngày giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

Công thức mặt nạ với sữa chua trị mụn đầu đen hiệu quả

Sự kết hợp giữa sữa chua và bột gạo tạo nên một loại mặt nạ vừa có khả năng dưỡng trắng, vừa là trợ thủ đắc lực tiêu diệt bụi bẩn, đánh bay mụn đầu đen “cứng đầu” dưới da.

Hướng dẫn cách làm mặt nạ sữa chua bột gạo:

- Rửa tay và mặt thật sạch, thấm khô với khăn bông

- Cho ½ muỗng canh bột gạo với 1 muỗng canh sữa chua không đường vào 1 chiếc bát con sạch đã được tráng nước sôi, trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện sánh mịn

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ vừa trộn lên toàn bộ khuôn mặt, tránh vùng mắt và môi

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Hỗn hợp mặt nạ dưỡng da từ sữa chua và bột gạo sau khi trộn - Ảnh: Internet

- Thư giãn trong khoảng 10-15 phút cho lớp mặt nạ trên da khô hẳn

- Rửa lại mặt với nước ấm, vừa rửa bạn vừa dùng 2 bàn tay massage nhẹ nhàng da mặt theo chiều kim đồng hồ. Những hạt bột gạo bé xíu sẽ luồn lách vào các lỗ chân lông, loại bỏ đi lớp cặn bã tích tụ dưới da, đánh bật “lũ” mụn đầu đen cứng đầu.

- Cuối cùng, bạn dùng khăn bông mềm lau khô mặt và tiếp tục chu trình dưỡng da hàng ngày.

Tương tự như bột gạo, bạn có thể thay thế các nguyên liệu khác để kết hợp cùng với sữa chua tạo nên những công thức mặt nạ dưỡng da hiệu quả từ thiên nhiên an toàn và hiệu quả như: mặt nạ sữa chua và sữa bột, mặt nạ sữa chua và cốt chanh, mặt nạ sữa chua và cà chua xay,...

Thật đáng tiếc nếu bạn không biết công dụng dưỡng da tuyệt vời từ loại mặt nạ sữa chua này - Ảnh 3

Mặt nạ sữa chua và cà chua xay rất dễ thực hiện ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Để có được một làn da trắng hồng như ý, bạn nên sử dụng mặt nạ dưỡng da từ nguyên liệu sữa chua đều đặn hàng ngày hoặc từ 2-3 lần mỗi tuần. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên ăn sữa chua đều đặn để giữ cho da luôn trẻ đẹp, căng mịn từ bên trong, ngừa lão hóa và tăng sức đề kháng cho da. Chúc các bạn luôn xinh!

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