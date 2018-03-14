Bạn cần tránh ngay những sai lầm này khi rửa mặt nếu không muốn da trở nên tồi tệ hơn

Dùng nước nóng để rửa mặt trong những ngày lạnh giá khiến ta thấy thật thư giãn. Tuy nhiên, nước nóng có thể khiến da bạn mất đi lớp dầu tự nhiên của nó và nếu rửa mặt bằng nước nóng thường xuyên, da sẽ trở nên khô ráp, sần sùi vì mất nước.

Rửa mặt dường như là bước dễ dàng nhất trong các bước chăm sóc da . Tuy nhiên, rất nhiều người trong số chúng ta thường mắc những sai lầm đáng lẽ cần phải tránh khi rửa mặt khiến da nổi mụn, khô ráp, tiết nhiều dầu hơn,... Vậy rửa mặt đúng cách cần tránh những sai lầm gì, hãy đọc trong bài viết dưới đây.

Thay vì dùng nước nóng rửa mặt, bạn chỉ nên rửa mặt bằng nước hơi ấm một chút. Nước ấm sẽ giúp lỗ chân lông trên da mặt nở ra, hỗ trợ cho việc loại bỏ cặn bã dưới da. Sau khi rửa mặt, bạn nên vỗ lên mặt một chút nước lạnh để lỗ chân lông được se lại và thực hiện các bước dưỡng da ngay sau khi rửa mặt để da hấp thu dưỡng chất tốt hơn và được cấp ẩm kịp thời.

Rửa mặt thường xuyên

Số lần rửa mặt lý tưởng nhất trong một ngày là 2 lần. Nhưng, có rất nhiều chị em rửa mặt nhiều hơn 2 lần mỗi ngày. Có rất nhiều lý do cho việc này, đó là da quá nhờn, bụi bẩn,... hoặc đơn giản là khi buồn ngủ, ta cũng nghĩ đến việc đi rửa mặt.

Việc thường xuyên rửa mặt không hề tốt cho da và nếu nó trở thành thói quen, da mặt sẽ bị mất cân bằng do thiếu nước. Rửa mặt nhiều lần khiến da bị chà xát, làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da và từ đó, các lỗ chân lông sẽ càng tiết dầu nhiều hơn.

Cần loại bỏ ngay thói quen rửa mặt thường xuyên - Ảnh: Internet

Rửa mặt thường xuyên cũng gây ra vấn đề khô da, là nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa da sớm ở phụ nữ. Đồng thời, khi phải tiếp xúc với các chất tẩy rửa từ sữa rửa mặt hoặc nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, da mặt bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn và dễ nổi mụn.

Thay vì rửa mặt hơn 2 lần trong 1 ngày, bạn nên nghiên cứu các phương pháp dưỡng da, cấp ẩm cho da để da luôn khỏe mạnh suốt 1 ngày dài mà không cần phải rửa mặt. Hãy tập cho mình thói quen rửa mặt 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối trước khi thực hiện các chu trình dưỡng da.

Các bước rửa mặt đúng cách

Rửa mặt là công đoạn quan trọng nhất trong các bước dưỡng da, nó quyết định việc da có đủ sạch để hấp thụ dưỡng chất ở các bước tiếp theo hay không, do đó cần phải thực hiện đúng cách các bước làm sạch da mặt.

Rửa mặt đúng cách giúp quy trình dưỡng da đạt hiệu quả tối đa - Ảnh: Internet

- Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi rửa mặt

- Đổ sữa rửa mặt ra lòng bàn tay, xoa 2 bàn tay để tạo bọt rồi thoa sữa rửa mặt lên da

- Massage da mặt theo chiều kim đồng hồ để bọt rửa mặt len lỏi vào các lỗ chân lông làm sạch da mặt

- Rửa mặt thật sạch với nước và dùng khăn bông thấm khô da mặt

Bạn lưu ý, sau khi rửa mặt, lỗ chân lông có xu hướng nở rộng ra, do vậy, bạn nên dưỡng ẩm cho da ngay sau khi rửa mặt để tạo một lớp màng bảo vệ ngăn không cho bụi bẩn từ bên ngoài xâm nhập sâu vào da.

Rửa mặt đúng cách không khó, chỉ cần bạn tránh những sai lầm khi rửa mặt để da được làm sạch hiệu quả, an toàn. Chúc các bạn luôn xinh!