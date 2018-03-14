Áp dụng cách này tại nhà, bạn sẽ có một lớp trang điểm tự nhiên trong suốt không thua kém gái Hàn

Khi mà trang điểm tự nhiên trong suốt trở thành xu hướng được ưa chuộng nhất trong dịp xuân hè, chị em không thể bỏ qua các bước để có lớp trang điểm tự nhiên mà chúng tôi sắp chia sẻ dưới đây:

Mỗi sáng thức dậy, nhiều chị em thường không có nhiều thời gian cho việc trang điểm tại nhà, nhất là cách trang điểm tự nhiên tưởng chừng dễ nhưng làm sao để đẹp mà vẫn như không tô vẽ gì lại chẳng hề đơn giản.

Chuẩn bị một làn da ẩm mịn trước khi trang điểm là một bước rất quan trọng nếu muốn có lớp nền thật tự nhiên. Dưỡng da không chỉ hỗ trợ cho việc trang điểm đạt tính thẩm mỹ cao mà còn giữ cho toàn bộ sản phẩm trang điểm bám lâu trên da cả một ngày dài.

Trang điểm tự nhiên trong suốt không bao giờ lỗi mốt - Ảnh: Internet

Các bước dưỡng da giúp lớp trang điểm tự nhiên trong suốt rất đơn giản, bạn cần dùng sữa rửa mặt làm sạch bụi bẩn trên da trước rồi lau nước hoa hồng để cân bằng da. Tiếp theo đó, hãy sử dụng một loại tinh chất bạn ưa thích, thoa kem dưỡng ẩm và cuối cùng là một lớp kem chống nắng. Kem chống nắng sẽ là lớp lót giúp nâng tông da và bảo vệ da bạn khỏi ánh nắng cũng như các tác động ô nhiễm bên ngoài.

Lớp nền căng bóng hoàn hảo

Cách trang điểm tự nhiên rất cần một lớp nền bóng đẹp. Bạn nên sử dụng mút trang điểm đã được làm ẩm với nước và từ từ dặm kem nền lên trên da. Đừng tham sử dụng quá nhiều kem nền để che khuyết điểm hay dùng nhiều phấn phủ lên trên lớp nền.

Lớp nền căng bóng là yếu tố quan trọng nhất trong các bước trang điểm tự nhiên - Ảnh: Internet

Thay vì dùng các sản phẩm tạo khối, bắt sáng, phấn má dạng bột, bạn nên chuyển sang các sản phẩm dạng lỏng hoặc dạng kem để da trông căng bóng, tự nhiên hơn. Bí quyết chọn màu để tạo khối hay đánh má hồng là bạn nên sử dụng những tông màu tự nhiên như nâu cam, cam đất, hồng đất.

Nếu không muốn các lớp phấn má quá nổi bật, một mẹo hữu ích dành cho bạn đó là đánh phấn má và tạo khối trước khi sử dụng kem nền. Với cách này, da bạn sẽ trông như ửng hồng tự nhiên từ bên trong. Một chút kem bắt sáng ở 2 gò má và đầu mũi sẽ giúp làn da bạn bóng khỏe bừng sức sống.

Nói không với kẻ mắt và phấn mắt

Trang điểm mắt nhẹ nhàng giúp tổng thể khuôn mặt tự nhiên trong suốt hơn - Ảnh: Internet

Với cách trang điểm tự nhiên hàng ngày, bạn không nên sử dụng quá nhiều các sản phẩm trang điểm mắt. Hãy uốn mi thật cong và chuốt một lớp mascara mỏng để đôi mắt trông có hồn và sắc nét hơn.

Đối với lông mày, bạn sử dụng chì hoặc sáp kẻ để định hình đường viền khuôn lông mày, sau đó tán bột ở những khoảng trống bên trong để màu sắc lông mày tự nhiên và hợp với màu sắc của mái tóc bạn.

Đừng quên thoa một thỏi son với màu sắc yêu thích, vậy là bạn đã hoàn thành các bước trang điểm tự nhiên hàng ngày nhanh gọn ngay tại nhà rồi.