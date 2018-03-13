Sử dụng kem chống nắng không đúng cách, da bắt nắng gấp 10 lần bình thường

Mỗi người sẽ có một đặc tính da khác nhau. Cụ thể, có 3 loại cơ bản là da dầu nhờn, da khô và da bình thường. Để kem chống nắng phát huy hết tác dụng, đồng thời không gây kích ứng, mẩn ngứa bạn nên chọn sản phẩm phù hợp với loại da của mình.

Kem chống nắng là loại mỹ phẩm có tác dụng bảo vệ da trước các tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên nếu sử dụng không đúng cách, bạn không chỉ làm mất tác dụng của chúng mà còn gây ra nhiều nguy hại cho da. Dưới đây là những bí quyết giúp bạn sử dụng kem chống nắng đúng cách.

Nếu sở hữu da khô, nứt nẻ, những sản phẩm kem chống nắng có đặc tính cấp ẩm, độ pH tương đối sẽ cực kỳ phù hợp với bạn.

Đối với làn da dầu nhờn, nhạy cảm, bạn nên chọn những dòng sản phẩm kem chống nắng có độ pH thấp, chiết xuất từ thiên nhiên, đồng thời không chứa cồn và dầu từ các loại hạt.

Trong khi đó, làn da bình thường, trung tính sẽ phù hợp với tất cả các dòng sản phẩm kem chống nắng.

*Thoa kem nhiều lần mỗi ngày

Theo các chuyên gia da liễu, kem chống nắng chỉ có tác dụng từ 3 - 5 giờ đồng hồ. Chính vì vậy, để bảo vệ da trước các tia UV độc hại, bạn nên thoa kem loại kem này nhiều lần mỗi ngày, tốt nhất là khoảng 4 giờ một lần.

Đặc biệt, những dòng sản phẩm kem chống nắng trên thị trường hiện nay đều có chỉ số SPF riêng. Đây là chỉ số quy định thời gian phát huy tác dụng của kem. Hiện nay có 3 chỉ số SPF thông dụng nhất là 30 (300 phút), 50 (500 phút) và 70 (700 phút).

Kem chống nắng chỉ có tác dụng khoảng 3 - 5 giờ đồng hồ, do đó, thoa nhiều lần mỗi ngày là cách dùng đúng đắn nhất - Ảnh: Internet

*Thoa kem chống nắng dù trời râm mát

Theo nghiên cứu, ánh nắng mặt trời chiếu qua nước sẽ có ảnh hưởng xấu hơn rất nhiều. Đồng nghĩa với việc, trời râm mát, da sẽ bắt nắng và dễ sạm đen hơn. Chính vì vậy, dù trời nắng gắt hay nhiều mây, bạn vẫn phải thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài để bảo vệ da tốt nhất.

Thoa kem chống nắng bất kể trời nắng nóng hay râm mát - Ảnh: Internet

*Không tiết kiệm

Mỗi khi dùng kem chống nắng, ngoài da mặt, bạn cũng nên thoa ở những vùng khác như cổ, ngực, cánh tay. Đây là những vùng da chịu tác động lớn từ tia tử ngoại không thua kém gì da mặt.

Ngoài da mặt, các vùng như cổ, ngực, cánh tay cũng cần sử dụng kem chống nắng - Ảnh: Internet

Dùng mỹ phẩm thường xuyên vẫn chưa đủ để bạn sở hữu làn da đẹp và khỏe mạnh. Bạn cần phải có cách sử dụng đúng đắn và khoa học. Đối với kem chống nắng cũng vậy, nếu dùng sai, loại mỹ phẩm này sẽ hóa độc dược gây hại đến da.