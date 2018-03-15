Thoát khỏi mụn đầu đen dưới cằm sau 1 tuần nhờ cách điều trị tại nhà không thể dễ hơn

Chăm sóc da 15/03/2018 09:29

Mụn đầu đen dưới cằm là một loại mụn nằm ở vị trí khá nguy hiểm, cần phải trị đúng cách để tránh việc mụn lây lan, gây tổn thương cho da mặt. Với cách đơn giản dưới đây, bạn có thể dễ dàng trị mụn đầu đen dưới cằm ngay tại nhà.

Cách trị mụn đầu đen thông thường không quá khó, nhưng đối với mụn mọc ở dưới cằm, bạn nên cẩn trọng hơn vì đây là khu vực nhạy cảm, hội tụ nhiều huyệt quan trọng trên gương mặt. Tuyệt đối không nên nặn mụn đầu đen dù nó có gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt đến chừng nào, vì đây là loại mụn cực kỳ “cứng đầu” nằm sâu dưới lỗ chân lông, để loại bỏ nó khỏi da mặt cần phải tác động nhiều lực, dễ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho da, hoặc nặng hơn là méo mồm.

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Mụn đầu đen ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của gương mặt -Ảnh: Internet

Cách đơn giản nhất để trị mụn đầu đen dưới cằm là sử dụng những biện pháp thúc đẩy cho mụn đầu đen trồi ra ngoài bề mặt da, giúp việc loại bỏ chúng trở nên dễ dàng và an toàn hơn. Chúng tôi sẽ bật mí cho bạn một số liệu pháp tự nhiên có thể thực hiện ngay tại nhà:

Trị mụn đầu đen đơn giản với sữa chua và yến mạch

Sự kết hợp giữa bột yến mạch và sữa chua không chỉ giúp kích thích mụn đầu đen trồi lên để dễ dàng loại bỏ chúng khỏi da hơn, mà còn là một công thức mặt nạ dưỡng da trắng mịn hữu hiệu.

Cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen dưới cằm từ sữa chua và yến mạch:

- Rửa mặt và tay thật sạch, dùng khăn bông mềm thấm khô

- Trộn đều 1 thìa cà phê bột yến mạch cùng với 2 thìa cà phê sữa chua không đường đến khi được một hỗn hợp mặt nạ sánh mịn

Thoát khỏi mụn đầu đen dưới cằm sau 1 tuần nhờ cách điều trị tại nhà không thể dễ hơn - Ảnh 2

Mặt nạ trị mụn đầu đen từ sữa chua và yến mạch -Ảnh: Internet

- Thoa đều mặt nạ vừa trộn lên toàn bộ da mặt, riêng vùng cằm thoa dày hơn các vùng còn lại

- Thư giãn 10-15 phút cho mặt nạ khô bớt rồi rửa sạch mặt với nước ấm

- Vừa rửa mặt, bạn vừa dùng 2 bàn tay xoa tròn theo chiều kim đồng hồ ở vùng cằm có mụn đầu đen. Đồng thời, ở vị trí có mụn, bạn dùng ngón áp út day nhẹ và tiếp tục massage xung quanh khoảng 2 phút đến khi mặt sạch hoàn toàn.

Mặt nạ trị mụn đầu đen từ trà xanh và bột mì

Trà xanh mang yếu tố kháng khuẩn, còn bột mì lại có khả năng hút độc tố, tăng cường dưỡng chất cho da. Sự kết hợp 2 thành phần này giúp da bạn được thải độc, loại bỏ mụn đầu đen ra khỏi bề mặt da mà không gây tổn thương cho da mặt.

Cách làm mặt nạ từ trà xanh và bột mì:

- Rửa tay và mặt thật sạch, thấm khô với khăn bông mềm

- Khuấy đều 1 thìa cà phê nước trà xanh cùng với ½ thìa cà phê bột mì

- Đắp hỗn hợp mặt nạ vừa trộn lên vùng da cằm có mụn đầu đen, dùng 2 bàn tay massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút

- Đợi thêm 10 phút cho mặt nạ khô rồi rửa lại với nước ấm

Thoát khỏi mụn đầu đen dưới cằm sau 1 tuần nhờ cách điều trị tại nhà không thể dễ hơn - Ảnh 3

Mặt nạ trị mụn đầu đen từ trà xanh có tác dụng kháng khuẩn rất tốt -Ảnh: Internet

Đối với 2 loại mặt nạ trị mụn đầu đen mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn nên kiên trì thực hiện đều đặn từ 2-3 lần mỗi tuần để có thể loại bỏ được mụn đầu đen. Tùy tính chất của mụn mà có thể sau lần đầu tiên sử dụng, bạn chưa thể thấy ngay kết quả mà phải qua vài lần mới có thể loại bỏ được mụn. Hãy kết hợp dùng mặt nạ với việc luyện tập thói quen làm sạch và dưỡng da mỗi ngày để da trắng khỏe, mịn màng dài lâu bạn nhé!

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