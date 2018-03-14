Buổi sáng cứ thực hiện theo các bước chăm sóc này, da mặt trắng mịn, rạng rỡ suốt cả ngày

Chăm sóc da 14/03/2018 16:25

Kiên trì thực hiện theo các bước chăm sóc da mặt dưới đây vào mỗi buổi sáng, kết quả đạt được sau thời gian ngắn sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Để sở hữu làn da khỏe đẹp và tươi trẻ, chăm sóc kỹ lưỡng và đúng cách là điều không thể thiếu. Nếu chưa xác định được cần thực hiện như thế nào, hãy tham khảo các bước chăm sóc da mặt vào buổi sáng dưới đây.

Các bước chăm sóc da mặt buổi sáng

Nếu bạn muốn sở hữu nhan sắc không tì vết, buổi sáng là thời điểm dưỡng da tốt nhất. Vì bạn cần loại bỏ tất cả những cặn bã, độc tố, tế bào chết mà cơ thể đã chuyển hóa trong đêm. Đây còn là cách làm lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế tình trạng mụn viêm hay da mặt sần sùi, kém sắc.

Buổi sáng cứ thực hiện theo các bước chăm sóc này, da mặt trắng mịn, rạng rỡ suốt cả ngày - Ảnh 1
Chăm sóc da mặt đủ bước và đúng cách vào buổi sáng giúp bạn sở hữu nhan sắc không tì vết - Ảnh: Internet

Uống nước 

Nước là dung môi chuyển hóa độc tố, cặn bã ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, suốt cả đêm chìm sâu trong giấc ngủ, cơ thể cũng thiếu hụt một lượng nước lớn. Do đó, ngay sau khi thức giấc, bạn cần cấp nước ngay lập tức. 

Để góp phần cải thiện làn da từ sâu bên trong hữu hiệu, bạn nên uống nước ấm, có thể kết hợp với một số nguyên liệu tự nhiên như mật ong, chanh, dầu ô liu, dầu dừa, tinh bột nghệ... 

Buổi sáng cứ thực hiện theo các bước chăm sóc này, da mặt trắng mịn, rạng rỡ suốt cả ngày - Ảnh 2
Uống nước vào buổi sáng, tốt nhất là sau khi thức giấc là bước chăm sóc da từ bên trong không nên bỏ qua - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết

Như đã nói ở trên, tế bào chết sẽ được đào thải nhiều nhất vào ban đêm và bạn cần loại bỏ chúng vào sáng hôm sau. Ngoài các sản phẩm chuyên dụng ngoài thị trường, bạn có thể dùng các hỗn hợp từ nguyên liệu tự nhiên để tẩy tế bào chết tại nhà. 

Điển hình như hỗn hợp muối và dầu dừa, bạn trộn đều hai nguyên liệu này theo tỉ lệ 1:1 rồi thoa lên khắp da mặt. Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 2 - 3 phút, sau đó rửa lại với nước mát. 

Buổi sáng cứ thực hiện theo các bước chăm sóc này, da mặt trắng mịn, rạng rỡ suốt cả ngày - Ảnh 3
Tẩy tế bào chết là bước chăm sóc da cực kỳ quan trọng vào buổi sáng - Ảnh: Internet

Làm sạch da nhẹ nhàng

Sau khi tẩy tế bào chết, bạn nên rửa lại da mặt thật nhẹ nhàng. Lúc này, hãy dùng sữa rửa mặt dạng gel dịu nhẹ, loại không chứa cồn và chất tẩy để tránh gây kích ứng, mẩn đỏ và bào mòn da.

Buổi sáng cứ thực hiện theo các bước chăm sóc này, da mặt trắng mịn, rạng rỡ suốt cả ngày - Ảnh 4
Đương nhiên rồi, rửa mặt là bước chăm sóc da mà mọi phụ nữ đều thực hiện mỗi buổi sáng - Ảnh: Internet

Thoa kem chống nắng

Trước khi dùng kem chống nắng, bạn nên thoa kem dưỡng. Vì sau khi rửa mặt, da sẽ khô và mất cân bằng ẩm, thoa kem dưỡng sẽ giúp da mềm mịn tức thì. 

Sau đó, khi da đã khô, hãy thoa đều kem chống nắng lên, chú ý mát xa để dưỡng chất thẩm thấu tốt nhất. Bước chăm sóc này giúp bảo vệ da trước các tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời một cách tối ưu. 

Buổi sáng cứ thực hiện theo các bước chăm sóc này, da mặt trắng mịn, rạng rỡ suốt cả ngày - Ảnh 5
Muốn sở hữu làn da không tì vết, bạn phải thoa kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh: Internet

Chỉ với vài bước chăm sóc đơn giản và nhanh gọn vào buổi sáng trên, tình trạng da sẽ được cải thiện đáng kể.

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Món ăn bổ dưỡng mà hội chị em nên bổ sung thường xuyên nếu muốn vòng ngực căng tròn quyến rũ, làn da trắng đẹp, mịn màng.

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