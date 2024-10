Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an tỉnh Gia Lai, chiều 26/9, cậu bé tên L. (14 tuổi, trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cho đàn bò ăn trong rẫy điều (thuộc xã Ia Le, giáp ranh huyện Ea H'leo, Đăk Lăk). Trong lúc rảnh rỗi, L. chợt nhớ hơn tuần trước từng thấy Nguyễn Văn Tiến đào, lấp hố ở bãi đất trống gần đấy nên tò mò đến xem.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an Gia Lai xác định nạn nhân là bà Lê Thị Vân (60 tuổi, trú tại xã Ia Le). Khai quật thi thể, cơ quan chức năng xác định vùng đầu có 5 vết thương do vật sắc nhọn gây ra, cánh tay trái bị đứt lìa. Nhận định đây là vụ giết người nên điều tra viên đã khẩn trương rà soát, lấy lời khai những người liên quan.

Lần tìm manh mối, cơ quan chức năng xác định, Tiến bán bò cho người dân thôn Hòa An, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Người mua bò cho biết, ngày 18/9, Tiến gọi điện kêu đến nhà bán 5 con bò, 4 con dê với số tiền 45,5 triệu đồng. Tiến lấy lý do mẹ ốm nằm viện, phải bán bò để chữa trị cho mẹ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã phối hợp vây bắt Tiến khi thanh niên này thuê trọ ở quận 12 (TPHCM).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi bị bắt, Tiến khai nhận, sáng 18/9 cùng mẹ đi phát cỏ điều sau nhà. Lúc này, Tiến nhiều lần xin tiền đi chơi game nhưng mẹ không cho và la mắng. Trong lúc tức giận, Tiến đã dùng dao rựa tấn công mẹ từ phía sau.

Sau khi gây án, Tiến đào hố cạn ở vườn điều rồi chôn xác mẹ. Tiến cũng gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà được hơn 45 triệu đồng, mua thẻ nạp game hết 5,5 triệu và mua điện thoại 17 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện trường nơi bà V. bị con sát hại, chôn xác - Ảnh: Báo Dân trí

Theo cơ quan chức năng, hai mẹ con Tiến sống gần như biệt lập, ít tiếp xúc với mọi người. Hàng ngày, mẹ Tiến thường ra chăm sóc vườn điều.

Tiến bỏ học từ năm lớp 10 và thường ở nhà chơi game, ít ra ngoài chơi với bạn bè. Hai người con khác và chồng của bà Vân bị bệnh, mất từ nhiều năm trước. Chính vì vậy, bà Vân bị sát hại trong nhiều ngày nhưng không có người dân nào nắm bắt để trình báo cơ quan chức năng.

Ngoài ra, ông Lê Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Ia Le, huyện Chư Pưh, nói: "Do gia đình bà Vân neo người nên chính quyền xã đã vận động đoàn thể tổ chức tang lễ cho bà vào 28/9. Hàng xóm và người dân trên địa bàn cũng bàng hoàng trước hành động man rợ của người con trai".