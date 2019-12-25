Mâm cúng ông táo gồm những gì? Hướng dẫn cúng ông Táo chuẩn nhất

Mâm cúng ông Táo gồm những gì và chuẩn bị như thế nào? Thông thường để chuẩn bị lễ vật và mâm cơm để cúng ông Táo.

Chuẩn bị mâm cúng ông Táo gồm những gì? Đây chắc chắn là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm, nhất là khi ngày ông Táo về chầu trời đang đến rất gần. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về lễ vật cúng và cách cúng ông Táo chuẩn nhất.

Đồ cúng ông Táo gồm những gì, cách mua đồ cúng ông Táo như thế nào? Chắc chắn là bạn cần chuẩn bị lễ vật đầu tiên, hướng dẫn mua cụ thể như sau:

Bộ mũ 3 chiếc cho ông Táo: Trong đó cần có 2 chiếc có cánh chuồn và chiếc còn lại có thể có hoặc không có cánh chuồn.

Bộ mũ 3 chiếc cúng ông Táo - Ảnh minh họa: Internet.

Bộ quần áo giấy cho ông Táo: Bạn lưu ý 2 bộ cho nam, 1 bộ nữ.

3 đôi hài cho ông Táo: 2 đôi hài cho nam, 1 đôi hài còn lại cho nữ.

Tiền giấy, tiền vàng.

Trái cây làm mâm ngũ quả cúng ông Táo: trái cây tươi bao gồm phật thủ, thanh long, cam, xoài, táo,...

Mâm ngũ quả cúng ông Táo - Ảnh minh họa: Internet.

Trầu cau tươi.

Hương đỏ, nến, rượu nếp, bạn có thể sử dụng trà cúng thay rượu.

Ngoài ra, ông Táo sẽ về chầu trời bằng cá chép. Vì vậy, bạn cũng cần mua 3 con cá chép tươi thả trong chậu. Sau khi cúng ông Táo xong, bạn sẽ mang cá chép đi phóng sinh.

Chuẩn bị cá chép để làm phương tiện cho ông Táo về trời - Ảnh minh họa: Internet.

Chuẩn bị mâm cơm cúng ông Táo

Ngoài lễ vật thì mâm cơm bao gồm các món mặn là không thể thiếu trong thủ tục cúng ông Táo về chầu trời, bao gồm các món sau:

Gà trống luộc: 1 con, gà ngậm hoa tỉa bằng ớt hoặc bằng cà rốt.

Chuẩn bị gà cúng ông Táo - Ảnh minh họa: Internet.

Xôi gấc: 1 đĩa, bạn có thể thay bằng xôi khác nhưng xôi gấc theo quan niệm xưa là màu đỏ mang lại may mắn.

Giò lợn: 1 đĩa.

Bánh Chưng: 1 cái.

Canh chân giò nấu măng hoặc mọc.

1 đĩa xào thập cẩm.

Gạo và muối: mỗi thứ 1 chén.

Ngoài ra, một số gia đình còn chuẩn bị thêm bánh trôi tàu hoặc chè kho.

Mâm cơm cúng ông Táo đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet.

Hướng dẫn cúng ông Táo đầy đủ nhất

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật và amam cơm cúng, bạn cần chuẩn bị cúng theo các hướng dẫn của Phunuvagiadinh.vn dưới đây:

Vị trí cúng ông Táo

Nếu gia đình bạn có bàn thờ tổ tiên hoặc quan thần linh thì cúng tại bàn thờ này. Hoặc nếu nhà bạn có bàn thờ Táo quân riêng thì cúng tại đó. Trường hợp nhà bạn không có bàn thờ thì có thể chuẩn bị cúng bao gồm: 1 bàn sạch, 1 mâm sạch để bày toàn bộ lễ vật và mâm cơm cúng. Trường hợp này bạn nên cúng trong khu vực nhà bếp, do Táo quân theo sự tích là vua bếp.

Có thể cúng ông Táo tại bàn thờ gia tiên hoặc ở khu bếp - Ảnh minh họa: Internet.

Trường hợp bạn cúng ở gần bếp thì cần chọn vị trí sạch sẽ và thoáng. Tốt nhất là bạn nên để trên bàn cao, tuyệt đối không để lễ vật và mâm cơm dưới đất. Bạn nên lau qua bàn và mâm bày lễ vật bằng rượu trắng trước khi cúng.

Thời gian cúng ông Táo

Ngày cúng thông thường là ngày 23 tháng Chạp (Âm lịch). Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên cúng sau 6h sáng, chọn thời điểm mặt trời đã lên. Và bạn cần cúng trước 12h trưa. Chỉ trong trường hợp quá bận và không sắp xếp được thời gian thì mới phải cúng tối.

Cách cúng ông Táo

Bạn cần lưu ý thắp hương là số lẻ, thường là 3,5,7 hoặc 9 nén hương, khấn ba vái sau đó cúng theo bài cúng ông Táo về chầu trời. Khi hạ lễ, bạn cần lưu ý hương cháy hết ⅔ thì mới xin ông Táo hạ toàn bộ lễ vật và mâm cơm để hóa vàng.

Theo quan niệm dân gian thì hương còn cháy thì hóa vàng, ông Táo mới nhận được lễ vật. Hóa vàng xong cũng là lúc bạn đã hoàn thành việc cúng ông Táo, tiễn ông Táo về chầu trời. Sau đó, bạn mang cá chép ra sông để phóng sinh.

Những lưu ý cần nắm được khi cúng ông Táo

Không những khâu chuẩn bị cần đầy đủ, bạn còn cần lưu ý một số điểm sau khi thực hiện cúng ông Táo:

Nhà cửa ngày cúng ông Táo nên dọn sạch sẽ, ngăn nắp, đặc biệt là khu vực cúng ông Táo. Nếu là bàn thờ thì cần lau bằng rượu trắng trước khi cúng.

Người cúng cần ăn mặc gọn gàng, tươm tất, không mặc đồ quá hở hang.

Ăn mặc gọn gàng, nghiêm chỉnh khi cúng ông Táo - Ảnh minh họa: Internet.

Khi cúng ông Táo, bạn lưu ý để nhà cửa thông thoáng, mở cửa chính để thoát khí, đón lộc vào nhà.

Khi khấn, bạn khấn thành tiếng nhưng không đọc to, khấn rõ ràng từng câu chữ để ước nguyện dễ linh ứng.

Đặc biệt là khi hóa vàng, bạn cần hóa sớ, tiền vàng và cuối cùng là quần áo. Bạn cần luôn đảm bảo đồ hóa vàng cháy hết thì mới tắt lửa.

Trên đây là một số thông tin trả lời câu hỏi: Mâm cúng ông Táo gồm những gì? Bạn cần chuẩn bị lễ vật và mâm cúng món mặn. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề về nơi cúng, thời gian, cách cúng sao cho đúng như quan niệm dân gian để tránh những điều cấm kỵ. Quan trọng nhất là phải đặt cái “tâm” khi thực hiện cúng ông Táo thì mới rước tài lộc về nhà.