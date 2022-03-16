Lý do giới trẻ Hàn Quốc ngày càng không muốn kết hôn

Trước áp lực của cuộc sống hiện đại, thế hệ trẻ Hàn Quốc đang chọn cách sống độc thân, không con cái. Điều này dẫn đến nhiều hệ quả đối với nền kinh tế hàng đầu châu Á.

Tỷ lệ kết hôn và sinh con ở nước này đang ở mức thấp kỷ lục. Giới trẻ cho biết chi phí sinh hoạt và giá nhà cao khiến họ ngại lập gia đình. Ở Hàn Quốc, sở hữu một ngôi nhà được xem là điều kiện tiên quyết để kết hôn. Nhưng trong 4 năm qua, giá trung bình của một căn hộ ở Seoul đã tăng gấp đôi. Việc nuôi dạy con cái cũng trở nên đắt đỏ hơn. Chi phí giáo dục tư nhân tăng cao đã khiến nhiều người phải tạm hoãn kế hoạch lập gia đình. Ngoài ra, những lý do các bạn trẻ Hàn Quốc không muốn kết hôn có thể kể đến như sau:

Thứ nhất, vì không thể tiếp tục đi làm (đặc biệt phụ nữ khi có mang sẽ bị gợi ý nghỉ việc). Dù trong nhiều thập kỷ, Hàn Quốc nỗ lực đối phó với tình trạng giảm tỷ lệ sinh bằng các chính sách khuyến khích phụ nữ sinh con và được hưởng chế độ nhà trẻ miễn phí đến trợ cấp trong thời gian nghỉ thai sản. Thậm chí, các cuộc hẹn hò tập thể cho công chức được sắp xếp với hy vọng kết nối nhiều cuộc hôn nhân hơn. Tuy nhiên, không biện pháp nào trong số đó thực sự đem lại hiệu quả. Thứ hai, vì không thích chế độ gia trưởng. Từ quấy rối nơi công sở, ngược đãi khi hẹn hò, bạo lực trong gia đình cho đến trả thù bằng clip "nóng" và cả giết người, cách thức phụ nữ bị đối xử là một vấn đề lớn tại Hàn Quốc - nơi tư tưởng gia trưởng và phân biệt đối xử với phụ nữ đã ăn sâu vào suy nghĩ. Hàn Quốc là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, nhưng vấn đề bình đẳng giới lại hoàn toàn trái ngược.

Thứ ba, vì thấy mọi người xung quanh kết hôn nhưng không hạnh phúc. Nhiều người nói rằng họ cảm thấy thoải mái khi ở một mình. 20 năm trước, đàn ông ở độ tuổi 30 coi mình đã già và cảm thấy bị hối thúc buộc phải kết hôn, nhưng ngày nay mọi người thường nghĩ 30 chưa phải là hết và bản thân còn nhiều thời gian. Thứ tư, vì sợ có thêm gánh nặng gia đình cần chăm sóc. Tại Hàn Quốc, quan niệm truyền thống về hôn nhân đang thay đổi. Ngày càng nhiều người trẻ thoải mái với việc sống thử khi họ không còn coi lập gia đình, sinh con là những cột mốc bắt buộc trong đời người. Giới trẻ Hàn Quốc áp lực vì sợ phải gánh thêm những khoản nặng khi lập gia đình. Việc giới trẻ Hàn Quốc không kết hôn, không sinh con đã tạo nên áp lực cho chính phủ trong việc giải quyết tỉ lệ sinh thấp hiện nay. Theo MoneyToday

Hàn Quốc - Quốc gia duy nhất mà hình xăm là bất hợp pháp Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng Hàn Quốc là quốc gia phát triển duy nhất trên thế giới coi xăm là thủ thuật chỉ chuyên gia y tế mới đủ năng lực thực hiện hợp pháp.

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