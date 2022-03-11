Người Hàn kị màu đỏ vì lí do gì? Đây là điều tối kỵ bạn nên nhớ khi đến xứ sở kim chi

Ở Việt Nam màu đỏ là một trong những màu may mắn. Nhưng ở Hàn Quốc đại đa số người Hàn đều sẽ cảm thấy màu đỏ là một màu kém may mắn.

Trong khi phương Tây lo lắng về con mèo đen, muối đổ, con số 13 thì Hàn Quốc lại sợ "mực đỏ". Theo quan niệm của người Hàn Quốc, màu đỏ tượng trưng cho máu, cho cái chết nên mặc dù là một quốc gia rất quan tâm đến nhóm máu, họ không bao giờ dùng mực này. Vì vậy, người Hàn Quốc kiêng kị ký hợp đồng, viết thư, hoặc viết thông báo bằng màu chữ đỏ mà thay vào đó sử dụng hoàn toàn bằng màu đen.

Người Hàn Quốc khi xưa và cho đến tận bây giờ vẫn quan niệm họ là ‘dân tộc màu trắng', họ mặc áo hanbok màu trắng từ trong sinh hoạt hằng ngày đến những ngày lễ và giỗ quan trọng. Đồng thời, người Hàn cũng khá kiêng kỵ trong việc sử dụng các màu nổi, đặc biệt là màu đỏ.

Người Việt Nam chúng ta rất kị màu trắng vì quan niệm nó là màu tang tóc, ngược lại người Hàn Quốc lại yêu thích màu trắng, xem nó là màu dân tộc. Màu đỏ được người Việt chúng ta xem là màu may mắn và sung túc thì nó được tượng trưng là màu của sự không may mắn trong quan niệm người Hàn Quốc…

Theo Naver

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