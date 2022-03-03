Kỳ lạ chuyện gia đình 4 người trở nên nổi tiếng vì chiều cao "bất thường" của họ

Chuyện lạ 03/03/2022 12:00

Vì chiều cao quá khổ mà nhà Golesworthy phải thay cửa và gương. Gia đình của Vikki có chiều cao tổng cộng là 7.26m, vì vậy họ thường phải vật lộn để tìm quần áo cho phù hợp và mất hàng giờ đồng hồ để tìm chiếc xe mà họ có thể cùng nhau sử dụng.

Theo một báo cáo được đăng tải bởi The Sun, Vikki Golesworthy - bà mẹ hai con cho biết gia đình cô quá cao nên họ đã phải sửa đổi ngôi nhà của mình để phù hợp hơn với gia đình, bao gồm việc lắp thêm "cửa cao và gương". Vikki là người nhỏ nhất trong số các thành viên trong gia đình với chiều cao 1m88 trong khi chồng cô Tom có chiều cao khủng khiếp 1m98. Cô con gái 19 tuổi Amelie vượt qua chiều cao của mẹ và cao 1m9. Trong khi đó, cậu con trai 17 tuổi Daniel của họ cao 1m93.

Kỳ lạ chuyện gia đình 4 người trở nên nổi tiếng vì chiều cao 'bất thường' của họ - Ảnh 1

Vikki cho biết: "Hầu hết mọi người đều trố mắt mỗi khi nhìn thấy chúng tôi, và đôi lúc bạn có thể nghe thấy ai đó nói 'trời ơi họ cao quá. Chúng tôi thường nhận ra rằng khi mọi người đi ngang qua chúng tôi trên phố, họ ngoái nhìn lại thêm một lần nữa để chắc rằng họ không nhìn lầm". Tuy nhiên gia đình cô không cảm thấy kỳ quặc khi ở gần nhau.

Nói về những khó khăn mà gia đình cô phải đối mặt, Vikki cho biết gia đình cô thường gặp khó khăn khi tìm quần áo phù hợp với họ. Hơn nữa, họ phải dành hàng giờ để tìm những chiếc xe mà họ có thể sử dụng cùng một lúc. Vikki nói thêm: “Chồng và con trai của tôi phải vật lộn để mua những chiếc áo vừa vặn vì thường những chiếc có tay áo đủ dài cũng có cổ áo rất lớn. Cả hai đứa con của tôi đều mặc lớn hơn hai hoặc ba cỡ so với hồi chúng còn đi học. Con gái tôi đã phải mang quần tây nam dành cho người lớn khi nó 14 hoặc 15 tuổi vì đôi chân của nó quá dài,” cô nói thêm.

''Năm ngoái, một trong những người bạn của Amelie đã đến để tặng quà khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng. Sau khi cô ấy rời đi, Amelie gần như quên mất những người bình thường nhỏ bé như thế nào bởi vì gia đình chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau trong mùa dịch. "

Kỳ lạ chuyện gia đình 4 người trở nên nổi tiếng vì chiều cao 'bất thường' của họ - Ảnh 2

Điều đáng ngạc nhiên là cả hai đứa con của Vikki khi mới sinh ra đều có chiều cao và cân nặng ở mức trung bình nhưng lại cao lớn nhanh chóng. Tiết lộ về thời gian mang bầu, Vikki chia sẻ: ''Lúc mang bầu tôi trông không to lắm, vì tôi có nhiều không gian hơn ở vùng bụng khi mang thai chúng. Tôi đã đi chơi với bạn bè khi tôi được khoảng tám hoặc chín tháng cùng với Daniel, một số người thậm chí còn không nhận ra tôi đang mang thai."

Gia đình Golesworthy đã thay đổi gương và cửa để dễ sử dụng hơn. Tuy nhiên, cô tiết lộ rằng khách phàn nàn vì họ không thể sử dụng gương bởi chúng quá cao so với họ.

"Ngôi nhà của chúng tôi đã có những khung cửa cao xinh xắn nên chúng tôi không cần phải chui vào các phòng nữa. Tất cả các quầy bếp và giường của chúng tôi cũng khá cao. Hai vợ chồng tôi đã đặt làm một cái giường mới khi chúng tôi kết hôn, bởi vì trước đó chân của hai chúng tôi đều vượt quá cạnh giường”.

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