Hoảng hồn với quả trứng có lòng trắng màu HỒNG khiến người phụ nữ 'hét lên' sợ hãi vì suýt chút nữa đã gửi mạng cho tử thần nếu không kịp đăng đàn chia sẻ

Chuyện lạ 18/01/2022 20:04

Người mẹ hét lên kinh hoàng sau khi đập một quả trứng HỒNG vào chảo rán.

Một người phụ nữ tên Beena Sarangdhar không thể tin vào mắt mình khi cô phát hiện ra ‘lòng trắng’ kỳ lạ trước mặt cô sau khi đập vỡ quả trứng.

Hoảng hồn với quả trứng có lòng trắng màu HỒNG khiến người phụ nữ 'hét lên' sợ hãi vì suýt chút nữa đã gửi mạng cho tử thần nếu không kịp đăng đàn chia sẻ - Ảnh 1
Cô Beena Sarangdhar hét lên kinh hoàng sau khi đập một quả trứng màu hồng vào chảo rán của mình

Những đứa trẻ của cô ấy lao vào bếp để xem chuyện gì đang xảy ra và cũng không kém phần sợ hãi với món ăn có màu kỳ lạ này.

Beena đã mua những quả trứng từ siêu thị Asda ở Watford, thủ phủ Hertfordshire, Anh và cô khẳng định chúng vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng với vẻ ngoài khác thường của chúng, cô không chắc liệu chúng có an toàn để ăn hay không.

Sau khi đăng bức ảnh về quả trứng ruột hồng kỳ lạ lên trang Facebook, cô đã được cảnh báo không được chạm vào trứng chứ đừng nói đên ăn và khuyên cô mau vứt chúng ra ngoài ngay lập tức.

Beena nói: "Tôi đã mua một số quả trứng ngày hôm qua và đập một quả vào chảo rán như bình thường. Sau đó, khi nó rơi vào chảo, tôi đã hét lên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một quả trứng có lòng trắng màu hồng như thế này trước đây. Những đứa trẻ nhà tôi chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra và thốt lên 'ghê quá!'."

Beena lập tức kiểm tra số trứng còn lại nhưng may mắn là chúng hoàn toàn bình thường, chỉ có mỗi quả trứng lòng trắng màu hồng kia là khác biệt thôi.

Bà mẹ nói thêm: "Nó thực sự kỳ lạ vì những quả trứng này vẫn còn hạn mà. Màu kỳ lạ của quả trứng đã làm tôi hoảng sợ trong một giây nhưng sau đó cả nhà đã thưởng thức một vài quả trứng khác với bánh mì nướng."

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, lòng trắng trứng đục là dấu hiệu chứng tỏ quả trứng ấy còn tươi. Nếu chuyển sang màu trong suốt có nghĩa là quả trứng đã già. Tuy nhiên, lòng trắng trứng có màu hồng hoặc màu ngọc trai trắng ngà cho thấy sự xâm nhập của trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas). Các chuyên gia cảnh báo một số vi sinh vật tạo ra sắc tố màu xanh lục, huỳnh quang, hòa tan trong nước có hại và không nên ăn. Và điều này có thể bao gồm cả quả trứng khác thường của Beena.

Phát hiện của cô Beena được đăng tải sau khi một người mua sắm khác đã phát hiện ra một điều kinh hoàng trong một hộp đậu. Cô Sally Jones cho biết cô cảm thấy buồn nôn sau khi mua đậu từ siêu thị Asda để sử dụng và cô khẳng định "mùi của nó giống như một con chuột đã chết" ở bên trong.

(Theo The Sun)

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