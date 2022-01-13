Sư tử biển bất ngờ xuất hiện trên đường cao tốc California đông đúc và được giải cứu ngay sau đó

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây cho thấy hai người đã cố gắng điều hướng giao thông gần đó khi đột nhiên có một con sư tử biển di chuyển trên đường cao tốc để sang mép đường bên kia.

Động vật đôi khi tự tìm đến những chỗ đông đúc và cần sự giúp đỡ của con người. Đó là trường hợp của một con sư tử biển tình cờ xuất hiện trên đường cao tốc đông đúc ở San Diego, bang California. Con sư tử biển được phát hiện khi những người lái xe đi ngang qua nhìn thấy và đã có một video về sư tử biển băng qua đường đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Rất may, sư tử biển đã được giải cứu và đưa trở lại nơi nó đã trốn thoát. Đoạn video đã được chia sẻ trên Twitter bởi tờ Good News Correspondent. Đoạn clip cho thấy hai người đang điều hướng giao thông để hỗ trợ khi đột nhiên một con sư tử biển băng qua trên đường cao tốc để sang phía bên kia đường.

Một con sư tử biển được phát hiện đang lang thang trên đường cao tốc đông đúc ở California. “Các tài xế đã không ngần ngại dừng xe giữa đường và bước ra ngoài để bảo vệ con sư tử biển đang cố gắng băng qua xa lộ 94 ở San Diego vào sáng thứ Sáu. Con sư tử biển được tìm thấy cách bờ 3 dặm và đã được đưa trở lại biển. Thật thú vị khi con sư tử biển này nổi tiếng với việc thường xuất hiện ở những nơi kỳ lạ để thỏa trí tò mò của mình” trích dòng đầu đề của tờ báo.

Video đã lan truyền với hơn 163 nghìn lượt xem và khá nhiều những bình luận từ cư dân mạng. Con sư tử biển đã được cứu hộ bởi những nhân viên từ Sea World - thủy cung giải trí ở Mỹ. Họ đã dùng lưới để đưa con sư tử biển di chuyển một cách an toàn. Tuy nhiên, họ hoàn toàn ngạc nhiên không hiểu bằng cách nào mà con sư tử biển này lại có thể đi xa bờ gần 6 km. Một số cư dân mạng đã để lại những bình luận trên Twitter như: “Ơn giời, cảm ơn mọi người đã cứu lấy ẻm!” “Những người dân thiện lành... hai anh điều hướng giao thông... những người này đã thực sự giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Có rất nhiều người đã giúp sức. Tôi rất vui khi nhìn thấy những người đáng yêu như vậy.” “Haha, chú sư tử biển này đúng là một chàng trai có sự tò mò quá cao luôn” An Nhiên (Theo indiatoday)

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